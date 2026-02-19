Tensión en la Panamericana por la manifestación de empleados de Fate

Efectivos de Gendarmería Nacional están cara a cara con los manifestantes. Luego de varias conversaciones, los empleados liberaron uno de los carriles.

Hoy 08:28

En medio del paro general contra la reforma laboral, y a un día del anuncio del cierre de la empresa de neumáticos Fate, trabajadores cortaron la autopista Panamericana a la altura de Virreyes en reclamo por los más de 900 despidos confirmados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La mayoría de los empleados que lidera el reclamo permanecen en el predio de San Fernando, ubicado en Blanco Encalada al 3000. En paralelo, algunos de ellos, junto con otras organizaciones sociales ajenas al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), se concentraron en la Panamericana a la altura de la calle Uruguay.

Luego de que se acercaran los manifestantes poco antes de las 8, Gendarmería Nacional desplegó un operativo con intención de que no se corte la circulación de forma total. “Hay una resolución ministerial que dice que no pueden cortar, tienen que dejar habilitado, tienen que dejar liberada la traza”, indicó un gendarme a las personas que se concentran allí.