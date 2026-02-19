Fernández: una niña de 3 años murió tras recibir una descarga eléctrica

La menor fue trasladada al CIS Banda sin signos vitales; la Fiscalía ordenó autopsia y peritajes en la vivienda.

La menor fue asistida de urgencia y trasladada al CIS Banda, donde se confirmó su fallecimiento; la Fiscalía ordenó autopsia y pericias

Una niña de 3 años falleció durante la madrugada de este jueves en la ciudad de Fernández, departamento Robles, luego de sufrir una presunta descarga eléctrica en su vivienda del barrio Águila.

De acuerdo con información policial, la pequeña fue llevada inicialmente al hospital zonal de Fernández y posteriormente derivada al Centro Integral de Salud Banda, donde ingresó cerca de la 1.30 sin signos vitales.

Según manifestó su madre, Yésica Ruiz (38), el hecho ocurrió cuando la mujer se encontraba en el patio del domicilio y escuchó un ruido en el interior de la casa. Al dirigirse al lugar, halló a la niña —identificada como Lizbeth Ruiz— inconsciente en el suelo. Las primeras versiones indican que habría entrado en contacto con un cable de suministro eléctrico.

La médica policial Adelina Sauco recomendó la realización de la autopsia correspondiente en la Morgue Judicial para determinar con precisión las causas del deceso.

En tanto, el fiscal de turno, Mariano Gómez, dispuso un relevamiento en la zona y ordenó la intervención de la División Criminalística para llevar adelante las pericias técnicas en la vivienda.

En el procedimiento trabajaron efectivos de la Comisaría Comunitaria N°35 y de la Departamental N°8.