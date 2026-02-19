Ingresar
Así se vive el paro de la CGT en Santiago: la adhesión de la UTA, clave en el escaso movimiento

La medida de fuerza de la central obrera se concreta en todo el país. Esta tarde, desde las 14, Diputados tratarán la Reforma Laboral de la gestión de Javier Milei.

Hoy 10:01
Paro nacional 19/2

Escaso movimiento y mucho calor son los denominadores comunes de una jornada distinta en Santiago del Estero y el país. Sí, la medida de fuerza de la Confederación General del Trabajo contra la reforma laboral se lleva adelante en el país y la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) es clave en la paralización de numerosas actividades.

A nivel local, muchos empleados no tuvieron medios para desplazarse a sus lugares de trabajo, por lo que actividades comerciales y escolares, por ejemplo, se vieron afectadas.

Fuerte postura de la CGT
El paro busca demostrar la fuerza de los trabajadores: "No queremos que nadie salga a la calle como muestra de rechazo a la reforma", señalaron, recordando que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se sumó al apoyo de la medida de fuerza.

Jorge Sola, cotitular de la CGT, advirtió que la iniciativa oficial representa una transferencia económica desde los trabajadores hacia los empleadores y un retroceso en los derechos laborales. "La Argentina se paralizará de punta a punta", sentenció Sola.

