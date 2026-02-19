Violento accidente en la Ruta Provincial 92 dejó una camioneta destruida en Añatuya

Una Toyota Hilux impactó contra una columna de alumbrado en el barrio San Cayetano. Solo se registraron daños materiales.

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la ciudad de Añatuya, sobre la Ruta Provincial 92, a la altura del barrio San Cayetano, donde una camioneta terminó con severos daños tras colisionar contra una columna de alumbrado público.

El hecho ocurrió durante la mañana, cuando —según las primeras versiones— una Toyota Hilux gris oscuro circulaba por la mencionada ruta y, al intentar evitar la colisión con un motovehículo que habría ingresado desde una calle lateral, perdió el control.

Como consecuencia de la maniobra, la camioneta impactó de manera violenta contra una columna. El frente del rodado quedó completamente dañado, con el capó deformado, las ópticas destruidas y el radiador expuesto.

Tras el choque, el vehículo quedó suspendido sobre un montículo de tierra a la vera de la ruta, con las ruedas traseras prácticamente en el aire y la estructura lateral afectada, una imagen que llamó la atención de vecinos y transeúntes.

Personal policial acudió al lugar para preservar la escena y ordenar el tránsito, que se vio parcialmente interrumpido mientras se realizaban las pericias correspondientes.

De acuerdo con los primeros informes, no se registraron personas heridas y el conductor se encuentra en buen estado de salud. Solo se constataron importantes daños materiales.