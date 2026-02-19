El régimen de Irán condenó a una pareja de turistas británicos a 10 años de cárcel

Los acusa de espionaje. El caso de los Foreman se suma a la lista de ciudadanos occidentales detenidos en el país persa, como herramienta de presión diplomática.

19/02/2026

Una pareja británica condenada a 10 años de cárcel en Irán por cargos de espionaje ha generado una ola de críticas en el Reino Unido. Lindsay y Craig Foreman, ambos en la cincuentena, fueron arrestados en enero de 2025 durante un viaje en motocicleta alrededor del mundo, según relató su familia. Desde el inicio, los Foreman han rechazado de forma categórica las acusaciones de espionaje presentadas por las autoridades iraníes.

El caso de Lindsay y Craig Foreman se inscribe en una lista creciente de ciudadanos occidentales detenidos en Irán desde la revolución islámica, contexto en el que Teherán ha sido reiteradamente acusado de utilizar la detención de extranjeros como herramienta de presión diplomática. La noticia de la sentencia coincide con un aumento de las tensiones internacionales por el programa nuclear iraní y el despliegue militar estadounidense en la región, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insinuado de nuevo la posibilidad de una acción militar.

Según la familia, la condena se dictó tras una audiencia judicial celebrada en octubre del año anterior, que tuvo una duración de tres horas y en la que los acusados no pudieron presentar pruebas en su defensa. “No hemos visto ninguna evidencia que respalde el cargo de espionaje”, declaró su hijo Joe Bennett, quien añadió que la familia está profundamente preocupada por la falta de transparencia en el proceso judicial y por el estado de salud de los detenidos.

La ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, calificó la sentencia de “completamente atroz y absolutamente injustificable” y garantizó que el gobierno del Reino Unido mantendrá la presión diplomática sobre Irán hasta lograr la liberación de los Foreman y su regreso seguro. Cooper insistió en que la prioridad inmediata es el bienestar de los ciudadanos británicos y que continuarán brindando asistencia consular tanto a ellos como a sus allegados.

Las autoridades iraníes sostienen que los Foreman entraron en el país haciéndose pasar por turistas y recopilando información sensible. En la actualidad, Lindsay Foreman permanece recluida en la sección de mujeres de la prisión de Evin, en Teherán, mientras que Craig Foreman se encuentra en el ala política del mismo centro penitenciario. Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han señalado en repetidas ocasiones las malas condiciones de Evin y las denuncias sobre el trato a los reclusos.

Antes de conocerse la sentencia, Lindsay Foreman expresó en una entrevista telefónica con la BBC que su detención ha sido un “sube y baja emocional” y que la práctica regular de yoga le ha ayudado a sobrellevar la situación. Señaló que los recursos a disposición de los prisioneros son escasos y que las únicas formas de protesta han sido escribir cartas y recurrir a huelgas de hambre. Aceptó su responsabilidad por haber ingresado en Irán pese a las advertencias del gobierno británico, motivada por el deseo de descubrir el país y su cultura.

Tras la sentencia, Joe Bennett manifestó que, aunque la extensión de la condena resulta impactante, la familia espera que este desenlace marque un punto de partida para intensificar la campaña por su liberación. Destacó que, hasta ahora, las autoridades británicas habían argumentado que sus acciones estaban limitadas hasta conocerse el fallo judicial, pero que ahora “pueden y deben intensificar sus esfuerzos”.

La familia Foreman ha recibido apoyo y orientación de antiguos detenidos y sus allegados, como Nazanin Zaghari-Ratcliffe y su esposo Richard Ratcliffe. Zaghari-Ratcliffe recuperó la libertad en 2022 tras seis años de reclusión, luego de que se resolviera una vieja disputa financiera entre Londres y Teherán. También mencionaron el caso de los ciudadanos franceses Cecile Kohler y Jacques Paris, liberados el año pasado tras más de tres años encarcelados en Irán.

El entorno de los Foreman ha mantenido una campaña pública desde el arresto, incluyendo la entrega en Downing Street de una petición firmada por decenas de miles de personas que solicitan al gobierno británico mayores esfuerzos para asegurar la liberación de la pareja.