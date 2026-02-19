Franco Colapinto dejó buenas sensaciones tras nuevas prácticas en la Fórmula 1: cómo le fue

El argentino al volante del A526 salió a pista en Bahréin, sumó kilómetros clave y volvió a estar dos veces en top 10.

Hoy 13:10

Franco Colapinto bajó la persiana de su pretemporada en la Fórmula 1 con un jueves que invita al optimismo. En el último día en pista para él con el A526 -el viernes correrá todo el día Pierre Gasly- el argentino combinó confiabilidad y rendimiento, los dos ítem que más miran los equipos en los test.

El balance es contundente: 120 vueltas al circuito de Sakhir (más de dos carreras, ya que el GP aquí es a 57 giros) y sexto puesto en la tabla de tiempos, a 1.015s de la punta, cuando restaba media hora para el final y con neumáticos blandos. Solo Max Verstappen giró más que él, con 138 vueltas, en una jornada extensa y exigente.

Si el año pasado la escudería francesa terminó última, lo que se ve en estos ensayos en Bahrein alimenta la ilusión. Alpine muestra un auto más consistente, dócil en tandas largas y, sobre todo, confiable. Que Colapinto haya sido el segundo que más rodó del día no es un dato menor: habla de un paquete que responde y permite trabajar. Y se le agradece al motor Mercedes, claro...

El argentino incluso tuvo un pequeño bloqueo en la curva 8 cuando buscaba el tiempo -igual que Lewis Hamilton-, señal de que estaba empujando en condiciones ya más representativas, con la temperatura de pista en descenso y la noche cayendo sobre Sakhir.

Mercedes asoma fuerte

Arriba, el más veloz del jueves fue Kimi Antonelli, que clavó un 1m32.803s para Mercedes y dejó en claro que las Flechas de Plata están firmes, pese a los rumores y sospechas que circularon sobre su unidad de potencia y hasta el combustible. El team alemán con base en Inglaterra respondió en pista.

Segundo terminó Oscar Piastri, confirmando que McLaren sigue en la línea competitiva que mostró la temporada pasada. Detrás quedaron Verstappen y Hamilton, en una Ferrari que volvió a llamar la atención por su innovador alerón trasero activo.

La única bandera roja y las dudas de Aston Martin

La jornada tuvo una sola interrupción -involuntaria, la segunda llegó por la organización para practicar procedimientos- y la provocó Fernando Alonso, cuando su Aston Martin se detuvo en pista con problemas evidentes. El equipo británico sigue sin encontrar regularidad y cerró otro día complicado.

Este viernes se desarrollará el último día de test en Bahrein, cierre de las prácticas oficiales. Lo que restará será trabajo en las sedes de los equipos y el simulador. Y si bien nada es definitivo, las cartas están apareciendo y se ve a quiénes favorecen y a quiénes, no. Colapinto y Alpine están en el primer grupo.