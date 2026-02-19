Lanús comienza su sueño en la Recopa frente a Flamengo en La Fortaleza

El Granate y el Mengao, campeones de la Sudamericana y la Libertadores, se enfrentan este jueves a las 21.30 en el estadio Néstor Díaz Pérez. La serie se define la próxima semana en el Maracaná.

Hoy 11:03

En el estadio Estadio Néstor Díaz Pérez, Lanús recibirá este jueves desde las 21.30 a Flamengo, por la ida de la Recopa Sudamericana 2026. El campeón de la Copa Sudamericana se medirá ante el vigente ganador de la Copa Libertadores en el primer capítulo de una serie que promete alto voltaje y que se definirá en Río de Janeiro.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega golpeado tras la caída ante Independiente, que cortó una racha de cinco partidos sin derrotas. El Granate necesita hacerse fuerte en casa para viajar con ventaja a Brasil. Rodrigo Castillo arrastra un edema muscular en el muslo izquierdo y es casi un hecho que no jugará, mientras que Marcelino Moreno ya está recuperado y volverá a estar a disposición.

Lanús disputará esta Recopa luego de su consagración en la Sudamericana 2025, donde eliminó a Fluminense en el Estadio Maracaná, a Universidad de Chile en semifinales y venció a Atlético Mineiro en una final que se resolvió por penales. En el Sur saben que sacar una diferencia en la ida es clave para llegar con respaldo al desquite.

Del otro lado, Flamengo arriba con confianza tras vencer 2-1 a Botafogo por el Carioca y con el impulso de su figura Lucas Paquetá, refuerzo estrella del mercado. En el Brasileirao suma cuatro puntos en tres fechas, pero su gran carta es el peso internacional: viene de ganar la Libertadores tras derrotar a Palmeiras en Lima y buscará pegar primero fuera de casa para definir la historia en el Maracaná.

Probable formación de Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Posible once de Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araujo, Lucas Paquetá, Giorgian De Arrascaeta; Everton, Pedro. DT: Filipe Luis.