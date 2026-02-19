Quimsa visita a San Lorenzo en un duelo clave que se jugará sin público

La Fusión, que ganó cuatro al hilo, enfrenta al Ciclón desde las 20.30 en el Roberto Pando. El partido será a puertas cerradas por el paro general.

Hoy 11:07

Este jueves desde las 20.30, Quimsa visitará a San Lorenzo de Almagro en el estadio Estadio Roberto Pando, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. El encuentro será televisado por Básquet Pass y contará con el arbitraje de Juan José Fernández, Julio Dinamarca y Romina Morales. Debido al paro general, el juego se disputará a puertas cerradas, sin acceso al público ni a la prensa.

El historial favorece al conjunto santiagueño: se enfrentaron en 24 oportunidades, con 14 triunfos para Quimsa y 10 para San Lorenzo. En el cruce de esta temporada, jugado en Santiago del Estero, la Fusión fue contundente y se impuso por 92 a 61, marcando claras diferencias desde el arranque.

El Ciclón llega entonado luego de un triunfo trabajado que le permitió recuperar confianza en casa. Actualmente se ubica en el puesto 16°, con un récord de 9 victorias y 14 derrotas, y necesita seguir sumando para escalar posiciones y no complicarse en la recta final de la fase regular.

Por el lado de la Fusión, el ciclo de Lucas Victoriano comenzó de la mejor manera. Tras vencer a Peñarol por 89-66 y a Gimnasia por 92-82, con Brandon Robinson como figura, el equipo santiagueño acumula cuatro victorias consecutivas y se acomodó en el 6° puesto, con marca de 14-10. Esta noche buscará dar otro paso firme fuera de casa y consolidarse en zona de playoffs.