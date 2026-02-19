Ingresar
Sigue de racha: en un cierre para el infarto, Quimsa venció a San Lorenzo y sumó su quinto triunfo al hilo

La Fusión volvió a festejar en un cierre ajustado en el Roberto Pando tras imponerse 84 a 82.

Hoy 22:49

En un cierre para el infarto, Quimsa derrotó 84-82 a San Lorenzo en Boedo y estiró su buen momento en la Liga Nacional. El equipo santiagueño lo ganó en la última bola, con un doble agónico de Brandon Robinson, y se llevó una victoria clave para mantenerse firme en la pelea por los primeros puestos.

Quimsa comenzó mejor con los triples de Robinson y el buen aporte desde el banco de Ruesga, San Lorenzo descontó con cinco tantos de Alonso pero los santiagueños se llevaron el primero 19 a 17.

Pérez anotando y asistiendo puso al frente al local, la Fusión reaccionó con una bomba de Collomb con falta además de un Robinson desequilibrante para ir al entretiempo arriba 44 a 38.

Figueredo a distancia y un par de dobles de Ruesga ampliaban la renta de Quimsa, el dueño de casa descontó con la dupla Bednarek - Hernández en la zona pintada y con un triple de Cardo pasaba al frente. Hernández siguió sumando en el poste y los de Boedo se ponían 63/61 con un cuarto por jugar.

Los triples de Safar le dieron máxima a San Lorenzo, los santiagueños contestaron con una ráfaga de seis cero con Solanas y Collomb (volcada). En un final palo a palo, Rutenberg falló una volcada y luego Figueredo anotaba uno de dos en libres frente a un cuervo que con Safar y Rutenberg igualó en 82 a falta de 2" para la última en manos de la visita que tras una reposición de Figueredo apareció Robinson para darle la victoria agonica a los dirigidos por Victoriano por 84 a 82. 

Brandon Robinson fue la figura con 23 puntos además de los 12 de Leonardo Lema y Fausto Ruesga. Ignacio Bednarek fue lo mejor en el local con 17.

La Fusión (15 triunfos y 10 derrotas) enfrentará a Unión el sábado 20:30 Horas.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Liga Nacional de Básquet Club Atlético San Lorenzo de Almagro

