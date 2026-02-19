Rumores por la salud del Indio Solari generaron preocupación pero su familia desmintió un ACV

Luego de los rumores, sus seres queridos aseguraron que la salud del músico “está estable”.

Hoy 11:46

La cuenta oficial de Instagram del Indio Solari desmintió que el músico haya sufrido un ACV: se está haciendo chequeos.

Cabe recordar que al ídolo del rock nacional le diagnosticaron Parkinson hace diez años. “El doctor Park me la está jugando fuerte”, había dicho él hace un tiempo en sus redes sociales.

El periodista Ángel de Brito fue quien encendió las alarmas con una publicación en su cuenta de Twitter donde aseguraba que el cantante había sufrido un ACV.

Por esa razón, en este último tiempo el Indio eligió no mostrarse públicamente ni tampoco ir a entrevistas que sean fuera de su casa. Sin embargo, sorprende a sus fanáticos con mensajes o apariciones en recitales a través de las pantallas.

Qué dice el comunicado sobre la salud del Indio Solari

En medio de la preocupación por la noticia que circuló, desde el Instagram oficial del músico salieron a desmentir y aclararon la situación actual del cantante.

En 2024, en una nota con Julio Leiva para Caja Negra, el artista había hablado sobre su salud y la decisión de no volver a subirse a un escenario. “Me retiré de un escenario porque nunca me gustaron los rockeros viejos, me dan un poco de pena. Es cosa de jóvenes, el blues es para los viejos”, fueron sus palabras.