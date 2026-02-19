Ingresar
Impactante video: un auto es embestido por dos trenes en cuestión de segundos

El conductor y su acompañante lograron evacuar a tiempo antes del primer choque.

Hoy 11:32
Impacto del primer tren

La empresa que administra el transporte ferroviario en Polonia difundió un video del incidente ocurrido el 25 de enero en un paso a nivel de Blonie, cerca de Varsovia. 

En las imágenes se observa cómo un tren impacta contra un automóvil que no logró cruzar las vías y lo arrastra varios metros. Instantes después, otro tren que circulaba en sentido contrario también embistió al coche. 

Los dos trenes transportaban aproximadamente 600 pasajeros a bordo colisionaron con un vehículo que había quedado varado en las vías del tren, en otro terrible accidente ferroviario.

Según el medio de comunicación polaco PolsatNews, un Ford Focus sufrió una avería en el paso a nivel, y los intentos del conductor por desviarlo de las vías resultaron infructuosos.

El conductor y su acompañante lograron evacuar a tiempo antes del primer choque.

