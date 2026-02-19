Ingresar
"Lo único que hacen los sindicalistas es complicarles la vida a los trabajadores"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que la medida de fuerza es perversa. Desde la CGT afirmaron que hay un alto acatamiento a la huelga general. No hay trenes ni subtes, pero funcionan algunas líneas de colectivos y los taxis.

Hoy 11:41

Desde el Gobierno le hicieron fuertes críticas de la CGT por el paro general en contra de la reforma laboral: "Lo único que hacen los sindicalistas es complicarles la vida a los trabajadores".

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que la medida de fuerza es perversa. Desde la central sindical afirmaron que hay un alto acatamiento a la huelga general.

Adorni dijo en declaraciones a La Casa Streaming: "El paro es bastante perverso, porque si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de trabajar, no podés hacerlo".

El funcionario cuestionó: "No hay nada más extorsivo y en contra de la libertad que lo que están haciendo los sindicalistas. Por algo la gente los odia, tienen 80% de imagen negativa, y cómo no van a tener esa imagen si lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador".

