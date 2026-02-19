Repudiable defensa de Chilavert a Prestianni: trató de “mono” a Vinicius y explotó porque “Mbappé vive con un travesti”

El histórico arquero paraguayo se metió de lleno en el escándalo por los supuestos insultos racistas del extremo argentino de Benfica y sus frases, lamentables y cargadas de odio, generaron el rechazo masivo.

Hoy 12:25

Lo que parecía ser una férrea defensa a Gianluca Prestianni, surgido del Vélez de su alma y envuelto en un escándalo mundial al ser acusado de propinarle insultos racistas a Vinicius en la Champions League, terminó en un repudiable ataque por parte de José Luis Chilavert. Siempre filoso y provocador a la hora de declarar, esta vez traspasó los límites con el brasileño y Kylian Mbappé.

“A Prestianni lo tiene que proteger. ¿Por qué lo van a sancionar? Si lo sancionan, ya te da lugar a que la colectividad de gays, lesbianas y compañía es el ejemplo a seguir, y no. El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y nos decíamos de todo antes. Desde que pusieron el vídeo, el micrófono y todo eso, el fútbol está amariconado”, se sobrepasó el histórico arquero paraguayo.

Siempre dispuesto al roce, desde sus tiempos de jugador de fútbol, Chila se burló del delantero merengue y quedó envuelto en otra polémica por comentarios discriminatorios: “¿Por qué en España quieren sacrificar a Prestianni? Si el primer insulto vino del lado del mon… De Vinicius, que es de piel negra…”.

A su vez, lo acusó de ser “el primero en insultar a todos” y no tardó en desbarrancar nuevamente en el programa La Oral Deportiva: “Si uno mira a la cámara, antes le dice 'cagón, cagón'. El primer insulto vino del lado del jugador de piel negra”.

En cuanto a la oleada de críticas que viene recibiendo el extremo argentino de Benfica, una de las más feroces fue la de Kylian Mbappé, quien le gritó “pu… racista” en pleno campo de juego del Estadio Da Luz y reveló que le dijo “mono” a su compañero “cinco veces”.

La figura francesa también agredida verbalmente por Chilavert, esta vez con comentarios transfóbicos que, lejos de haberse quedado sepultados en la antigüedad, todavía siguen resonando con el objetivo de herir a una minoría: “Mbappé habla de valores y de todo eso y él vive con un travesti. Eso no es normal”.

Esta frase arcaica generó repudio, e incluso sorprendió a los periodistas de Radio Rivadavia que le avisaron que "los tiempos cambiaron", pero no fue la única. “Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere, pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer, es lo máximo que nos puede pasar vivir con una mujer”, remató con otro exabrupto, también indefendible.