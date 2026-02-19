Ingresar
Villa Atamisqui: directivos y docentes se reunieron para fortalecer la educación local

En el encuentro se brindó información sobre los fondos educativos que recibe el municipio y se hablaron de acciones que impactarán de manera directa en la comunidad educativa.

Hoy 12:23

El intendente de Villa Atamisqui, Ing. Víctor Rosales, junto a la directora de Educación, Lic. Magalí Basualdo, encabezaron una primera reunión informativa con directivos y docentes de instituciones educativas de la ciudad, en el marco del trabajo articulado que impulsa la Municipalidad de Villa Atamisqui a través de su Secretaría de Educación.

El encuentro inició con una presentación de los equipos directivos y docentes presentes, generando un espacio de diálogo que permitió fortalecer los vínculos institucionales y promover el trabajo conjunto en favor de la educación local.

Durante la reunión, se brindó información sobre los fondos educativos que recibe el municipio, los cuales serán destinados al pago de personal de maestranza, mejoras y refacciones edilicias, becas estudiantiles y capacitaciones, entre otras acciones que impactarán de manera directa en la comunidad educativa.

Asimismo, se abordó la organización del personal de maestranza por distrito, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de cada establecimiento y garantizar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades escolares.

Estos recursos también representan una oportunidad para generar empleo e inclusión social, acompañando a vecinos que hoy necesitan incorporarse al ámbito laboral.

En la oportunidad se reafirmó el compromiso de continuar trabajando junto a cada institución, promoviendo una educación inclusiva, de calidad y con igualdad de oportunidades para todos los atamisqueños.

TEMAS Villa Atamisqui

