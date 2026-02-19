Ingresar
Tómbola Santiagueña: los números de este jueves 19 de febrero del 2026

Entrá a la nota, buscá la lista de números del sorteo de hoy y enterate si tuviste suerte.

Hoy 12:48

Este jueves 19 de febrero, como todos los días, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Tómbola Santiagueña.

En la edición La Previa el primer premio fue para el 2013. En el Libro de los Sueños, el 13 corresponde a “La yeta”.

Aquí, todos los números del sorteo de La Previa.

Por su parte, en el sorteo matutino, el primer premio fue para el 9484. En el Libro de los Sueños, el 84 corresponde a “La iglesia”.

Aquí, todos los números del sorteo de la edición matutina.

¿En qué consiste el juego de la Tómbola Santiagueña?
El  juego consiste en apostar números de 1, 2, 3 o 4 cifras y su ubicación   en un extracto compuesto por 20 números. Los números se conforman por  la extracción de bolillas que van del 0 al 9, de 4 bolilleros que   representan la unidad de mil, la centena, la decena y la unidad. La  ubicación en el extracto se asigna con un quinto bolillero, que incluye  del 1 al 20.

¿Cómo se distribuyen los premios de la Tómbola de Santiago del Estero?
La  distribución de premios es fija, en relación con las chances de cada  apuesta: una apuesta a la primera ubicación del extracto, de un número   de 1 cifra, cobra un premio igual a 7 veces el monto apostado, un  número de dos cifras 70 veces, uno de 3 cifras 600 veces en la MATUTINA Y  VESPERTINA y 500 veces en la NOCTURNA y un número de 4 cifras 3.000.

Las  apuestas a las demás ubicaciones del extracto cobran premios   proporcionales: una apuesta a un número de 2 cifras, a las primeras 10  ubicaciones, cobra 7 veces lo apostado por cada vez que salga el número   en esas posiciones. También pueden realizar apuestas combinadas  mediante la modalidad Redoblona.

¿Qué días y horarios se juega a la Tómbola Santiagueña?
La  Tómbola Santiagueña se juega de lunes a sábado con los siguientes  horarios: La Previa a las 10:15 hs. en Santiago del Estero y Ciudad de   Buenos Aires, la Matutina a las 12:00 hs. en Santiago del Estero, Salta  y  Ciudad de Buenos Aires, la Vespertina a las 15:00 hs. en Santiago  del   Estero y Salta, La Tardecita a las 19:45 hs. en Santiago del  Estero, y  la Nocturna a las 22:15 hs. en Santiago del Estero, Salta y    Ciudad de  Buenos Aires. Los domingos, se juega  la Matutina a las  11:30 hs. y  la  Vespertina a las 14:00 hs., ambos horarios en Santiago  del Estero.

¿Qué significan los números en el Libro de los Sueños
00:  Los huevos / 01: El agua / 02: El niño / 03: San Cono / 04: La cama /  05: El gato / 06: El perro / 07: El revólver / 08: El incendio / 09: El  arroyo / 10: El cañón / 11: El minero / 12: El soldado / 13: La yeta /  14: El borracho / 15: La niña bonita / 16: El anillo / 17: La desgracia /  18: La sangre / 19: El pescado / 20: La fiesta / 21: La mujer / 22: El  loco / 23: El cocinero / 24: El caballo / 25: La gallina / 26: La misa /  27: El peine / 28: Los cerros / 29: San Pedro / 30: Santa Rosa / 31: La  luz / 32: El dinero / 33: Cristo / 34: La cabeza / 35: El pajarito /  36: La castaña / 37: El dentista / 38: Las piedras / 39: La lluvia / 40:  El cura / 41: El cuchillo / 42: Las zapatillas / 43: El balcón / 44: La  cárcel / 45: El vino / 46: Los tomates / 47: El muerto / 48: Muerto que  habla / 49: La carne / 50: El pan / 51: El serrucho / 52: Madre e hijo /  53: El barco / 54: La vaca / 55: La música / 56: La caída / 57: El  jorobado / 58: El  ahogado / 59: Las plantas / 60: La virgen / 61:  Escopetas / 62: La inundación / 63: El casamiento / 64: El llanto / 65:  El cazador / 66: Las lombrices / 67: La mordida / 68: Los sobrinos / 69:  Los vicios / 70: Muerto sueño / 71: Excremento / 72: La sorpresa / 73:  El hospital / 74: Gente negra / 75: Los besos / 76: Las llamas / 77:  Pierna mujer / 78: La ramera / 79: El ladrón / 80: La bocha / 81: Las  flores / 82: La pelea / 83: Mal tiempo / 84: La iglesia / 85: La  linterna / 86: El humo / 87:  Los piojos / 88: El Papa / 89: La  rata /  90: El miedo / 91: El excusado / 92: El médico / 93: El enamorado / 94:  El cementerio / 95: Los anteojos / 96: El marido / 97: La mesa / 98: La  lavandera / 99: El hermano.

