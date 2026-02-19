Víctor Paz: “Hay motivos de sobra para realizar este paro”

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Santiago del Estero precisó que hubo un acatamiento bajo en el sector mercantil local. El gremio adhirió a la medida nacional de la CGT.

Hoy 13:30

El paro nacional de la CGT contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei transcurre en Santiago del Estero con un acatamiento dispar.

En el caso del sector mercantil, se estima un acatamiento del 20 o 30 por ciento. Así lo precisó a Canal 7 el titular local del sindicato, Víctor Paz, quien justificó la medida de la central obrera. “El paro está bien decretado por parte de la CGT, motivos hay de sobra”, aseguró, y cuestionó la reforma laboral “que va en contra de los derechos de los trabajadores”.

Paz precisó que recorrieron los principales puntos comerciales de la Capital santiagueña, y observaron un dispar acatamiento a la medida. “Lamentablemente no se ha podido trabajar más la medida de fuerza y hablar con los compañeros”, sentenció.