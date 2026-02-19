"No todos los sectores productivos van a ser viables en esta nueva normalidad"

Así lo consideró durante un contacto con Noticiero 7 el economista Aldo Abram, a propósito del cierre de la empresa de neumáticos Fate.

Hoy 13:28

En el marco del paro convocado por la CGT contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, el economista Aldo Abram dialogó con Noticiero 7 y se refirió al cierre de la empresa de neumáticos Fate, que dejó a 920 trabajadores sin empleo.

Consultado sobre lo ocurrido en la planta de la compañía horas antes de la medida de fuerza, Abram sostuvo que “la Argentina va a tener que hacer un cambio de su estructura productiva” y aseguró que “no hay forma de justificar que algunos sectores cobren dos o tres veces lo que vale en países vecinos”. En ese sentido, afirmó que esas actividades “estuvieron ganando plata a costa del bienestar de los argentinos”, al amparo de políticas que “impedían o dificultaban el ingreso de productos del exterior”.

El economista planteó que el país atravesó “muchísimas décadas de anormalidad” y que, en un escenario de mayor apertura y competencia, “no todos los sectores productivos que existían antes van a ser viables en esta nueva normalidad”. Según explicó, algunas actividades deberán “hacer fuertes cambios en términos de ganar eficiencia” o, de lo contrario, podrían “terminar cerrando o reduciendo su producción”.

En su análisis, Abram señaló que, en una economía que logre estabilizarse, podrían expandirse con mayor fuerza los sectores vinculados a los servicios. “En el mundo ya no genera empleo la industria, porque se usan más robots y más tecnología; donde más se genera empleo es en el área de servicios personales”, afirmó. Asimismo, sostuvo que tanto los servicios privados como los públicos se encuentran “subinvertidos y subdesarrollados para una economía normal”.

Respecto de la reforma laboral en tratamiento legislativo, Abram expresó su expectativa de que el proyecto sea aprobado antes del cierre de las sesiones extraordinarias. “Esperemos que sí, que lleguen a tiempo”, indicó, y agregó que, si bien la iniciativa “no es perfecta” ni resuelve todos los problemas de la legislación vigente, representaría “una mejora respecto del esquema actual”.

El economista recordó que el intento de reforma más amplio había sido incluido en el decreto de necesidad y urgencia dictado en enero de 2024, cuyo capítulo laboral quedó sujeto a revisión judicial. “No hubo una reforma de importancia, porque está parada en la Justicia”, explicó. En ese marco, consideró que la normativa en debate podría reducir “la rigidez para tomar un empleado” y generar “incentivos a crear empleo formal”, en un contexto donde, según señaló, “no mucho más de un tercio de los argentinos tiene empleo formal en relación de dependencia en el sector privado”.