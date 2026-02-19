Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 FEB 2026 | 27º
X
Somos Deporte

Escándalo en Guayaquil: denunciaron a Argentinos y el DT de Barcelona intentó agredir a un utilero

La victoria del Bicho ante Barcelona dejó polémicas fuera de la cancha: ingreso al vestuario arbitral, reclamos cruzados y un fuerte cruce con César Farías.

Hoy 14:20

La noche copera en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo tuvo de todo. Argentinos Juniors ganó 1-0 ante Barcelona Sporting Club y dio un paso clave rumbo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero el foco se corrió rápidamente a los incidentes extrafutbolísticos que marcaron una jornada caliente en Guayaquil.

Antes del partido, un alto dirigente del Bicho y Sergio Batista ingresaron al vestuario arbitral, un sector de acceso restringido. Según trascendió, el objetivo fue entregarle una estatuilla de Diego Maradona a la terna encabezada por el chileno Fernando Vejar. Aunque la acción tendría aval reglamentario y sería una práctica habitual, desde el club ecuatoriano exigieron que el obsequio fuera devuelto y expresaron su malestar.

En lo estrictamente deportivo, el equipo dirigido por Nicolás Diez se impuso con un gol agónico de Diego Porcel y logró sostener la ventaja pese a la expulsión de Francisco Álvarez. Sin embargo, cuando parecía que las aguas se calmaban, la tensión volvió a explotar en los pasillos del estadio.

Un utilero del conjunto argentino fue al vestuario local para intercambiar camisetas prometidas entre jugadores, pero fue interceptado por el entrenador César Farías, quien, según testigos, lo increpó y quiso agredirlo al grito de “Festejás en mi casa”. El episodio no pasó a mayores, aunque incluyó empujones y palabras subidas de tono.

El cruce se dio en un contexto ya cargado por la polémica inscripción de Matías Lugo. Desde Barcelona habían acusado demoras administrativas en el envío del transfer internacional, mientras que el presidente del Bicho, Cristian Malaspina, negó cualquier maniobra intencional y defendió la postura institucional. Así, el primer capítulo de la serie dejó mucho más que fútbol y anticipa una revancha cargada de tensión.

TEMAS Asociación Atlética Argentinos Juniors

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este jueves 19 de febrero en Santiago del Estero: será una jornada insoportable por la elevada humedad
  2. 2. Cómo fueron las últimas horas de Ramona Emilia Medina, la mujer que murió quemada en Termas
  3. 3. Derrame de cloro en la zona norte de la Capital: evacuaron la Alcaidía de Menores y viviendas cercanas
  4. 4. La policía retuvo motociclistas por realizar maniobras peligrosas frente a Jefatura
  5. 5. Rige el paro general de la CGT contra la reforma laboral de Milei: cuáles son los servicios afectados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT