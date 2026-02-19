Buen rendimiento de Nicolás Varrone en sus últimas pruebas antes de debutar en la Fórmula 2

El piloto argentino completó tres días de tests muy positivos con el equipo VAR en Barcelona, a dos semanas del estreno en Australia.

Hoy 14:45

Nicolás Varrone completó este jueves con buenos resultados los tres días de tests de pretemporada de la Fórmula 2 en Barcelona, España. En dos semanas debutará en la categoría que compartirá fecha con la F1 en Melbourne, Australia.

Ya plenamente adaptado al auto del equipo Van Amersfoort Racing, el argentino de 25 años completó 158 vueltas entre martes y jueves, sin grandes incidentes más allá de provocar una bandera roja por un despiste en la última curva del circuito catalán.

El de Ingeniero Maschwitz firmó su mejor vuelta el miércoles con 1m23s760, un tiempo mejor que la pole position en ese circuito del año pasado, que lo dejó a medio segundo del registro top del total de las pruebas, obra del brasileño Rafael Cámara (1m23s252).

Más allá de la vuelta rápida conseguida por Varrone, los tests se centraron en simulaciones de clasificación y carrera, con el objetivo primordial de lograr la mejor gestión del neumático posible, un aspecto clave en el manejo de los Dallara de F2, donde todos corren con igual chasis y motor.

Un dato para resaltar también es que en las tres jornadas fue más veloz que su compañero de equipo, el mexicano Rafael Villagómez, quien ya tiene dos temporadas completas de experiencia en la categoría telonera de la F1.

A Varrone, que utilizará el número 22, solo le quedan por delante los últimos detalles de su puesta a punto física y tareas en el simulador de VAR para llegar de la mejor forma posible al debut en el Albert Park, el 6, 7 y 8 de marzo, con dos carreras (una sprint y otra más larga).