“Vamos a oponernos a esta ley”: el diputado Marcelo Barbur anticipó como votará por la Reforma Laboral

El legislador confirmó que votará en contra de la reforma laboral que se debatirá en la Cámara de Diputados y anticipó una sesión “muy larga” y con “mucha confrontación de ideas”.

Hoy 14:46

En diálogo con Noticiero 7, el legislador sostuvo que desde el bloque Fuerza Patria rechazarán la totalidad del proyecto. “Vamos a defender los derechos de todos los trabajadores y vamos a oponernos a esta ley”, afirmó.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Jornada clave en el Congreso

Barbur describió un escenario de fuerte incertidumbre en el recinto. Según explicó, el oficialismo buscará aprobar el articulado completo, con excepción del polémico artículo 44, vinculado a las licencias médicas.

“De los 197 artículos que tiene esta reforma, que de modernización tiene muy poco, no encontramos ninguno que esté a favor de los trabajadores”, aseguró. A su criterio, la iniciativa apunta a flexibilizar contratos y abaratar despidos, sin generar nuevos puestos de trabajo.

El diputado remarcó que en la Argentina existen 21 millones de trabajadores, de los cuales 9 millones están en la informalidad y 12 millones en el sector formal. “Una ley no genera empleo. El empleo lo genera un modelo productivo y de desarrollo que hoy el país no tiene”, planteó.

En ese sentido, cuestionó la apertura de importaciones y sostuvo que las medidas económicas actuales “terminan afectando a la industria nacional y al entramado productivo”.

Te recomendamos: Con cambios en el texto original, el oficialismo define el futuro de la reforma laboral en Diputados

El artículo 44 y las licencias médicas

Uno de los puntos más discutidos fue el artículo 44, que proponía modificar el régimen de licencias por enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo. Según detalló Barbur, el texto contemplaba que durante los primeros tres meses el trabajador cobrara solo el 50% o 75% del salario, según el caso.

“Nos parecía una postura prácticamente inhumana”, señaló, al considerar que se castigaba económicamente a quienes atravesaran una enfermedad grave o un accidente fuera del ámbito laboral. Finalmente, tras el rechazo de distintos bloques —con excepción de La Libertad Avanza— el artículo fue retirado para facilitar acuerdos.

Postura unificada de Santiago del Estero

Barbur indicó que los siete diputados nacionales por Santiago del Estero, todos integrantes de Fuerza Patria, mantienen una posición común de rechazo al proyecto. Además, señaló que trabajan en coordinación con los senadores de la provincia ante el eventual tratamiento en la Cámara Alta.

“Por concepción y por convicción somos defensores de los derechos de los trabajadores. No encontramos un solo artículo que los beneficie”, reiteró.

La votación promete ser ajustada y definirá el futuro de una reforma que divide aguas en el Congreso y en el mundo del trabajo.