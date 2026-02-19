Le vaciaron la cuenta: denunció que le sacaron nueve millones de pesos

La denuncia fue realizada en la Subcomisaría de Villa Río Hondo, luego de que la damnificada constatara movimientos que aseguró no haber autorizado.

Hoy 14:59

Una mujer de 51 años, con residencia en el departamento Río Hondo, denunció haber sido víctima de una presunta estafa digital tras detectar el faltante de $9.000.000 de sus cuentas bancarias.

La presentación fue realizada este jueves 19 de febrero en la Subcomisaría de Villa Río Hondo, luego de que la damnificada constatara movimientos que aseguró no haber autorizado ni reconocido.

Según expuso, al ingresar a la aplicación del Banco de la Nación Argentina (BNA), donde contaba con un saldo total de nueve millones de pesos, advirtió la concreción de diez transferencias a distintas cuentas sin su consentimiento: siete operaciones de $500.000 cada una y dos de $800.000 a nombre de Quiroga Juan Facundo.

Asimismo, detectó una transferencia de $58.000 a la cuenta de Hugo Alberto Bustos, correspondiente a fondos depositados por la Asignación Universal por Hijo, y otra transferencia efectuada desde su cuenta en la plataforma de una tarjeta de crédito nacional.

La causa es investigada por el fiscal Dr. Rafael Zanni, quien dispuso la remisión de la denuncia al área correspondiente de Delitos Económicos, lleve adelante las actuaciones pertinentes.

La investigación buscará determinar la modalidad del ilícito y si existió vulneración de seguridad informática o algún tipo de engaño previo a la damnificada.