Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 FEB 2026 | 27º
X
Policiales

Le vaciaron la cuenta: denunció que le sacaron nueve millones de pesos

La denuncia fue realizada en la Subcomisaría de Villa Río Hondo, luego de que la damnificada constatara movimientos que aseguró no haber autorizado.

Hoy 14:59
Estafa digital (imagen creada con IA)

Una mujer de 51 años, con residencia en el departamento Río Hondo, denunció haber sido víctima de una presunta estafa digital tras detectar el faltante de $9.000.000 de sus cuentas bancarias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La presentación fue realizada este jueves 19 de febrero en la Subcomisaría de Villa Río Hondo, luego de que la damnificada constatara movimientos que aseguró no haber autorizado ni reconocido.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Según expuso, al ingresar a la aplicación del Banco de la Nación Argentina (BNA), donde contaba con un saldo total de nueve millones de pesos, advirtió la concreción de diez transferencias a distintas cuentas sin su consentimiento: siete operaciones de $500.000 cada una y dos de $800.000 a nombre de Quiroga Juan Facundo.

Te recomendamos: Estafa virtual en Herrera: se hizo pasar por su hermano y le sacó $620 mil

Asimismo, detectó una transferencia de $58.000 a la cuenta de Hugo Alberto Bustos, correspondiente a fondos depositados por la Asignación Universal por Hijo, y otra transferencia efectuada desde su cuenta en la plataforma de una tarjeta de crédito nacional.

La causa es investigada por el fiscal Dr. Rafael Zanni, quien dispuso la remisión de la denuncia al área correspondiente de Delitos Económicos, lleve adelante las actuaciones pertinentes.

La investigación buscará determinar la modalidad del ilícito y si existió vulneración de seguridad informática o algún tipo de engaño previo a la damnificada.

TEMAS Policía de Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este jueves 19 de febrero en Santiago del Estero: será una jornada insoportable por la elevada humedad
  2. 2. Cómo fueron las últimas horas de Ramona Emilia Medina, la mujer que murió quemada en Termas
  3. 3. Derrame de cloro en la zona norte de la Capital: evacuaron la Alcaidía de Menores y viviendas cercanas
  4. 4. La policía retuvo motociclistas por realizar maniobras peligrosas frente a Jefatura
  5. 5. Rige el paro general de la CGT contra la reforma laboral de Milei: cuáles son los servicios afectados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT