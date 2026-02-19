Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 FEB 2026 | 27º
X
Policiales

Ordenaron la detención de “El Cordobés”: fue denunciado por apuñalar a un menor

Un adolescente de 16 años resultó herido con arma blanca tras una gresca ocurrida en el barrio Villa Balnearia.

Hoy 15:22

De acuerdo a información brindada por fuentes policiales, un menor de 16 años, ingresó al Centro Integral de Salud con dos heridas punzocortantes en la zona subescapular.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El joven manifestó haber mantenido una pelea con varios masculinos y señaló como autor de las lesiones a A.S., alias “El Cordobés”, de aproximadamente 17 años, domiciliado en barrio Cooperativa, quien tras el ataque se dio a la fuga.

El Dr. Ricardo Soria diagnosticó herida cortopunzante de aproximadamente 2 centímetros, sin compromiso pulmonar. Se le practicaron estudios radiográficos y recibió cuatro puntos de sutura, quedando en observación médica.

Interviene en la causa el Fiscal Dr. Rafael Zanni, quien dispuso la recepción de denuncia formal y la inmediata aprehensión en la vía pública del sindicado.

Te recomendamos: Villa Balnearia: un joven recibió una brutal golpiza de parte de “El Cordobés”

Fuentes policiales indicaron que el supuesto autor ya registraría antecedentes por hechos contra la propiedad, mientras que personal de la Comisaría Comunitaria N° 57 Villa Balnearia se encuentra trabajando activamente para dar cumplimiento a la orden judicial y lograr su localización.

Preocupación por hechos de violencia entre menores

El caso vuelve a poner en foco la creciente violencia en conflictos entre adolescentes, donde el uso de armas blancas incrementa el riesgo y la gravedad de las lesiones.

Autoridades reiteran la importancia del acompañamiento familiar y la intervención temprana para evitar que disputas juveniles escalen a hechos que pueden tener consecuencias irreparables.

TEMAS Policía de Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este jueves 19 de febrero en Santiago del Estero: será una jornada insoportable por la elevada humedad
  2. 2. Cómo fueron las últimas horas de Ramona Emilia Medina, la mujer que murió quemada en Termas
  3. 3. Derrame de cloro en la zona norte de la Capital: evacuaron la Alcaidía de Menores y viviendas cercanas
  4. 4. La policía retuvo motociclistas por realizar maniobras peligrosas frente a Jefatura
  5. 5. Rige el paro general de la CGT contra la reforma laboral de Milei: cuáles son los servicios afectados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT