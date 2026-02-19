Ordenaron la detención de “El Cordobés”: fue denunciado por apuñalar a un menor

Un adolescente de 16 años resultó herido con arma blanca tras una gresca ocurrida en el barrio Villa Balnearia.

Hoy 15:22

De acuerdo a información brindada por fuentes policiales, un menor de 16 años, ingresó al Centro Integral de Salud con dos heridas punzocortantes en la zona subescapular.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El joven manifestó haber mantenido una pelea con varios masculinos y señaló como autor de las lesiones a A.S., alias “El Cordobés”, de aproximadamente 17 años, domiciliado en barrio Cooperativa, quien tras el ataque se dio a la fuga.

El Dr. Ricardo Soria diagnosticó herida cortopunzante de aproximadamente 2 centímetros, sin compromiso pulmonar. Se le practicaron estudios radiográficos y recibió cuatro puntos de sutura, quedando en observación médica.

Interviene en la causa el Fiscal Dr. Rafael Zanni, quien dispuso la recepción de denuncia formal y la inmediata aprehensión en la vía pública del sindicado.

Te recomendamos: Villa Balnearia: un joven recibió una brutal golpiza de parte de “El Cordobés”

Fuentes policiales indicaron que el supuesto autor ya registraría antecedentes por hechos contra la propiedad, mientras que personal de la Comisaría Comunitaria N° 57 Villa Balnearia se encuentra trabajando activamente para dar cumplimiento a la orden judicial y lograr su localización.

Preocupación por hechos de violencia entre menores

El caso vuelve a poner en foco la creciente violencia en conflictos entre adolescentes, donde el uso de armas blancas incrementa el riesgo y la gravedad de las lesiones.

Autoridades reiteran la importancia del acompañamiento familiar y la intervención temprana para evitar que disputas juveniles escalen a hechos que pueden tener consecuencias irreparables.