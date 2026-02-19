La Liga de Desarrollo abre la temporada con la “Copa de la Liga”

El torneo preparación 2026 se llevará a cabo este fin de semana en el predio de UPCN.

Hoy 15:45

El próximo fin de semana se disputará la Copa Liga Desarrollo – Torneo Preparación, certamen que marcará el inicio oficial de la temporada 2026.

El evento, que generó una gran expectativa en el ambiente del fútbol formativo, se llevará a cabo en las instalaciones del predio de UPCN, escenario que albergará a las instituciones participantes durante toda la competencia.

Las 14 escuelitas participantes

La Liga Desarrollo contará con la presencia de las 14 escuelitas que la integran, reafirmando el crecimiento y la consolidación del proyecto formativo:

Gloriosa

Juventud Ferroviaria

Atlético Santiago

Pulgas

Real FC

San Fernando

Tortuguitas

Atlas

Villalba

Diosquez

Toloza

Pablo VI

Mitre

Unión Santiago

Un nuevo año para el fútbol formativo

El Torneo Preparación no solo servirá como antesala de la competencia oficial, sino también como espacio de encuentro, evaluación y puesta a punto para jugadores, entrenadores y familias.

Con ilusión renovada y el compromiso de seguir fortaleciendo el desarrollo deportivo, la Liga comenzará así un 2026 que promete crecimiento, competencia y formación dentro y fuera de la cancha.