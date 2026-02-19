Ingresar
La Liga de Desarrollo abre la temporada con la “Copa de la Liga”

El torneo preparación 2026 se llevará a cabo este fin de semana en el predio de UPCN.

Hoy 15:45

El próximo fin de semana se disputará la Copa Liga Desarrollo – Torneo Preparación, certamen que marcará el inicio oficial de la temporada 2026.

El evento, que generó una gran expectativa en el ambiente del fútbol formativo, se llevará a cabo en las instalaciones del predio de UPCN, escenario que albergará a las instituciones participantes durante toda la competencia.

Las 14 escuelitas participantes

La Liga Desarrollo contará con la presencia de las 14 escuelitas que la integran, reafirmando el crecimiento y la consolidación del proyecto formativo:

  • Gloriosa
  • Juventud Ferroviaria
  • Atlético Santiago
  • Pulgas
  • Real FC
  • San Fernando
  • Tortuguitas
  • Atlas
  • Villalba
  • Diosquez
  • Toloza
  • Pablo VI
  • Mitre
  • Unión Santiago

Un nuevo año para el fútbol formativo

El Torneo Preparación no solo servirá como antesala de la competencia oficial, sino también como espacio de encuentro, evaluación y puesta a punto para jugadores, entrenadores y familias.

Con ilusión renovada y el compromiso de seguir fortaleciendo el desarrollo deportivo, la Liga comenzará así un 2026 que promete crecimiento, competencia y formación dentro y fuera de la cancha.

