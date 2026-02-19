Consejo de Paz: Javier Milei ofreció enviar cascos blancos a la Franja de Gaza

“Creemos en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz”, afirmó Milei en el foro multilateral creado por Donald Trump y ratificó su perspectiva sobre el orden mundial.

Hoy 15:58

El presidente Javier Milei ofreció la colaboración de cascos blancos argentinos en la Franja de Gaza en la reunión inaugural de la “Junta de Paz” creada por su par estadounidense, Donald Trump.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“En esta etapa inicial, Argentina está lista para contribuir. Ponemos a disposición la colaboración de nuestros cascos blancos”, declaró Milei en la reunión, a la que asisten mandatarios de decenas de países. “Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización” en el territorio palestino, añadió.

“La Argentina participa de este consejo con la convicción de que la paz exige decisión política y una arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo”, resaltó Milei, quien aseguró que esta Junta de Paz “nace como expresión de ese liderazgo con el mandato de ejecutar un plan de pacificación y reconstrucción” de Gaza.

“Creemos en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz. Creemos en el liderazgo que enfrenta desafíos complejos con determinación, como el del presidente Trump”, agregó.

Te recomendamos: El presidente Milei participa en el debut del Consejo de la Paz en Washington

Cascos Blancos es el órgano de Cancillería dedicado al diseño y a la implementación de la asistencia humanitaria, a la atención de las emergencias y a la gestión integral del riesgo de desastres.

La propuesta de Milei se dio en el marco de una visita oficial a Estados Unidos que incluye la participación en el foro internacional convocado por Trump en Washington. Se trata de la primera de dos giras previstas a ese país en menos de un mes, en una agenda que combina política exterior, alineamiento estratégico y la búsqueda de inversiones.

La actividad central del viaje fue la sesión inicial del denominado Board of Peace (Consejo de Paz), impulsado por la administración republicana con foco en la Franja de Gaza tras el fin del conflicto entre Israel y el grupo extremista palestino Hamas. Tras su exposición, el libertario tiene previsto regresar a Buenos Aires, donde este jueves la CGT llevaba adelante un paro general contra la reforma laboral.

La convocatoria de Trump generó apoyos y rechazos a nivel global. Varios países europeos no integran el espacio y, en América Latina, solo confirmaron su presencia la Argentina y Paraguay. Israel se sumó recientemente a la iniciativa, aunque su primer ministro no viajó a la capital estadounidense. En total son más de 40 los líderes y representantes que viajaron a Washington.

Milei fue uno de los primeros mandatarios en confirmar asistencia al encuentro. Durante la apertura del Consejo de Paz, Trump elogió las reformas económicas encaradas por el Gobierno argentino y vinculó el triunfo electoral de Milei con su propio respaldo político. “Ganó por una enorme diferencia gracias a mi apoyo”, afirmó el líder republicano ante una audiencia de dirigentes conservadores.

En su discurso, Trump destacó el fenómeno de La Libertad Avanza y recordó los inicios del vínculo con el economista argentino, cuando el apoyo mutuo comenzó a gestarse antes de su llegada a la Casa Rosada.

Trump calificó de “innovadoras” las medidas de desregulación implementadas por la gestión argentina y sostuvo que el éxito electoral del libertario demuestra que el mundo está “cansado del colectivismo”. En ese marco, lo posicionó como su aliado más leal en la región.

En su intervención, el presidente estadounidense también se refirió al rol que tendrá la Junta de Paz en relación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Aseguró que el nuevo espacio prácticamente “supervisará” al organismo multilateral para garantizar su correcto funcionamiento.

“Algún día no estaré aquí. Las Naciones Unidas serán, creo, mucho más fuertes. La Junta de la Paz prácticamente supervisará a las Naciones Unidas y se asegurará de que funcionen bien”, afirmó. Según explicó, la iniciativa buscará fortalecer a la ONU, que a su juicio tiene un “potencial tremendo”.

“Necesitan ayuda, y necesitan ayuda financiera. Vamos a ayudarlos financieramente y nos aseguraremos de que las Naciones Unidas sean viables”, añadió. También manifestó su intención de dialogar con el secretario general, António Guterres, una vez concluido el encuentro.

Trump reiteró críticas al desempeño del organismo internacional en la resolución de conflictos y consideró que no estuvo “a la altura” de distintas guerras recientes. No obstante, sostuvo que dentro de la organización hay “gente muy buena que puede hacer un buen trabajo”.