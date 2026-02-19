Juan Vita habló tras el debut de Güemes y ya piensa en San Martín de San Juan

El Gaucho dejó atrás la caída ante Nueva Chicago y se enfoca en un duelo exigente por la Primera Nacional. El DT reconoció errores y apuntó a mejorar la eficacia.

Hoy 16:04

Luego del traspié en la Isla frente a Nueva Chicago, Güemes ya cambió el chip y se prepara para un nuevo compromiso en la Primera Nacional. El entrenador Juan Vita analizó el presente del equipo y dejó en claro que el golpe dolió, pero que el plantel está enfocado en dar vuelta la página.

“Perder siempre duele, no lo esperábamos. Estábamos preparados para hacer un gran partido y llevarnos los tres puntos, pero el fútbol se define por detalles. En el primer tiempo fuimos superiores y no convertimos. Esto es así: a veces cuando no aprovechás en un arco, si no sos inteligente atrás lo pagás caro”, expresó el DT, haciendo hincapié en la falta de eficacia.

De cara al próximo compromiso ante San Martín de San Juan, Vita anticipó un partido complejo fuera de casa. “Vamos a jugar contra un equipo de Primera, la categoría es así. Nos vamos a preparar bien para tener un buen resultado”, sostuvo, remarcando la jerarquía del rival y la necesidad de ajustar detalles.

En el cruce entre San Martín de San Juan y Güemes, el árbitro principal será Lucas Cavallero, acompañado por Gonzalo Ferrari como asistente 1 y Guido Córdoba como asistente 2. El cuarto árbitro designado para ese compromiso será Jorge Etem, en un partido que asoma exigente para el Gaucho fuera de casa. Se juega el sábado 21 desde las 20.