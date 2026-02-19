Con fuerte compromiso social, la UNSE recibió a nuevos estudiantes de Ciencias de la Salud

El rector Marcelino Ledesma estuvo presente.

La Universidad Nacional de Santiago del Estero dio la bienvenida a los ingresantes de las carreras de Educación para la Salud, Enfermería y Obstetricia, en una recorrida por las aulas encabezada por el rector Marcelino Ledesma, junto a la vicerrectora Fernanda Mellano, la decana de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Sandra Moreira, y la vicedecana Carla Ferreyra.

La actividad se realizó en el marco del inicio del cursillo presencial y constituyó un nuevo encuentro institucional con quienes comienzan su formación en disciplinas estratégicas para el sistema sanitario provincial y regional.

Durante su mensaje, Ledesma destacó la trayectoria y el crecimiento sostenido de Enfermería, carrera que este año cumple 31 años desde su creación en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y subrayó su aporte al desarrollo de la salud pública en la provincia. “Es una profesión que nació del compromiso de un grupo de personas que entendieron que la salud no es solo biológica, sino también social y emocional. Ustedes han elegido una carrera con enorme impacto humano y comunitario”, expresó.

El rector también puso en valor la calidad académica de la propuesta formativa, que ha sido evaluada con los máximos estándares nacionales, y el avance en infraestructura y tecnología aplicada a la enseñanza, como la reciente inauguración del centro de simulación para prácticas de Enfermería. “Van a formarse con herramientas de última generación, pero sobre todo con una fuerte vocación de servicio. Esta es una carrera que exige pasión, templanza, estudio serio y compromiso”, señaló.

Por su parte, la decana Sandra Moreira remarcó que la elección de una carrera vinculada a las ciencias de la salud implica asumir una responsabilidad social trascendente. Recordó la importancia que estas profesiones adquirieron durante la pandemia y convocó a los ingresantes a transitar la formación con perseverancia y sentido solidario. “No caminen solos. Estudien en grupo, practiquen el trabajo en equipo desde ahora. La universidad les brinda las herramientas, pero el recorrido lo construyen ustedes”, afirmó.

En la misma línea, la vicerrectora Fernanda Mellano destacó la relevancia de acompañar de manera cercana a los estudiantes en esta primera etapa, subrayando que la universidad pública no concibe a sus alumnos como un número, sino como personas con trayectorias e historias particulares. “Queremos verlos dentro de algunos años recibiendo su título. Ese es nuestro mayor sueño institucional”, sostuvo.

Finalmente, las autoridades coincidieron en señalar que las carreras de Educación para la Salud, Enfermería y Obstetricia no solo ofrecen una sólida salida laboral, sino que constituyen un servicio esencial para la comunidad. En un contexto donde el sistema sanitario demanda profesionales capacitados y con fuerte compromiso ético, la UNSE reafirma su misión de formar recursos humanos con excelencia académica y sensibilidad social.