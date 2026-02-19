La Cañada celebra San Valentín con una gran fiesta comunitaria en el Patio Didáctico

Será este viernes 20 de febrero desde las 20.30.

La Comisión Municipal de La Cañada invita a vecinos y vecinas a celebrar el Día de San Valentín con una propuesta pensada para compartir en comunidad. La cita será este viernes 20 de febrero, desde las 20.30, en el Patio Didáctico, con entrada libre y gratuita.

La jornada incluirá shows en vivo, sorteos, feria de emprendedores y un espacio recreativo para los más pequeños, en una noche que promete música, alegría y encuentro bajo las estrellas.

El comisionado municipal Cristian Abiakel destacó que la iniciativa busca fortalecer los lazos comunitarios y generar espacios de recreación para toda la familia. “Queremos que La Cañada se vista de fiesta y que podamos celebrar el amor en todas sus formas: el amor por la familia, por los amigos y por nuestra comunidad. Estos encuentros nos permiten compartir y seguir construyendo juntos un lugar donde valga la pena vivir”, expresó.

Abiakel también remarcó la importancia de acompañar a los emprendedores locales, quienes formarán parte de la feria productiva. “Cada evento es una oportunidad para impulsar el trabajo de nuestros vecinos, mostrar su talento y dinamizar la economía local”, señaló.

Desde la organización subrayaron que el Patio Didáctico se convertirá en un espacio de encuentro abierto, donde grandes y chicos podrán disfrutar de propuestas culturales y recreativas. “La alegría de encontrarnos es el mejor regalo”, concluyó el comisionado, invitando a toda la comunidad a sumarse a la celebración.