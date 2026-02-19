Ingresar
La advertencia de Alejandra Monteoliva: “Marchar en paz es un derecho; la violencia, no”

Así lo expresó la ministra de Seguridad en su cuenta de X, en medio de múltiples manifestaciones en el AMBA.

Hoy 16:59
alejandra monteoliva

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advirtió que las fuerzas de seguridad actuarán si los manifestantes causan disturbios. Así lo expresó la titular de la cartera en su cuenta de X.

“Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”, escribió Monteoliva en su cuenta oficial de X, en referencia a las múltiples marchas que se desarrollaban en el AMBA.

Para Monteoliva, “el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias”.

“Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar. Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”, finalizó la funcionaria nacional.

