Santiago del Estero hizo historia en Rosario con Luciana Frías Paz como gran figura en el Tenis de Mesa

La joven de 16 años se consagró campeona en Sub-18 y Todo Competidor en el Selectivo Nacional y representará a la Argentina en el Mundial por Equipos de Londres 2026.

La delegación santiagueña de la escuela Eber Calosso y la Asociación Norte Tenis de Mesa protagonizó un fin de semana histórico en el Selectivo Nacional Rosario 2026, consolidando el crecimiento del tenis de mesa provincial a nivel nacional.

La gran figura fue Luciana Frías Paz, quien logró un doble título consagrándose campeona en las categorías Sub-18 y Todo Competidor. Con apenas 16 años, la santiagueña alcanzó un hito sin precedentes para la provincia y se posicionó entre las máximas promesas del país en la disciplina.

Gracias a estos resultados, Frías Paz integrará el seleccionado argentino que disputará el Mundial por Equipos en Londres 2026. Además, será parte de los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud U18 en Panamá y del Sudamericano de Mayores en Chile, afrontando así un calendario internacional de gran exigencia.

El excelente desempeño no terminó allí. En el Challenger de Rosario, la joven volvió a subir al podio con un segundo puesto en Damas Todo Competidor y un tercer lugar en U19, demostrando regularidad y competitividad frente a rivales de mayor experiencia.

Por su parte, Malena López Auat también dejó su marca al alcanzar los cuartos de final en la categoría Sub-19, reafirmando el gran nivel que atraviesa el tenis de mesa santiagueño.