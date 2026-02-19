Una motociclista sufrió heridas al derrapar en medio de la tormenta

Termas. La mujer conducía por Avenida Buenos Aires, en sentido hacia el lago, cuando al parecer se enredó en cables de un poste que había caído sobre el pavimento.

Hoy 17:37

Alrededor de las cuatro de la tarde y cuando aún caía una copiosa lluvia acompañada de un fuerte viento, una mujer sufrió un accidente de tránsito sobre avenida Buenos Aires en sentido al lago de Termas de Río Hondo.

Al parecer se habría enredado con cables de un pose que cayó minutos antes sobre el pavimento, lo que fue ocasionado por las ráfagas de viento que azotaron Termas de Río Hondo durante la siesta de este miércoles.

Vecinos de la zona habían grabado en video, minutos antes, como otro motociclista lograba esquivar el obstáculo sobre la avenida.

Te recomendamos: El cambio de tiempo llegó al interior y sigue el alerta vigente

Personal de Comisaría 40 y del servicio de emergencia del CIS Termas acudieron al lugar.

La mujer, de apellido Sosa, de 50 años de edad fue trasladada al mencionado centro de salud para su atención.

En el lugar se hicieron presentes operarios a los fines de volver a colocar el poste en su lugar. Intervino el Fiscal Rafael Zanni.