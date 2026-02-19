Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 FEB 2026 | 27º
X
Policiales

Una motociclista sufrió heridas al derrapar en medio de la tormenta

Termas. La mujer conducía por Avenida Buenos Aires, en sentido hacia el lago, cuando al parecer se enredó en cables de un poste que había caído sobre el pavimento.

Hoy 17:37
La mujer herida y su motocicleta

Alrededor de las cuatro de la tarde y cuando aún caía una copiosa lluvia acompañada de un fuerte viento, una mujer sufrió un accidente de tránsito sobre avenida Buenos Aires en sentido al lago de Termas de Río Hondo.

Al parecer se habría enredado con cables de un pose que cayó minutos antes sobre el pavimento, lo que fue ocasionado por las ráfagas de viento que azotaron Termas de Río Hondo durante la siesta de este miércoles.

Vecinos de la zona habían grabado en video, minutos antes, como otro motociclista lograba esquivar el obstáculo sobre la avenida.

Te recomendamos: El cambio de tiempo llegó al interior y sigue el alerta vigente

Personal de Comisaría 40 y del servicio de emergencia del CIS Termas acudieron al lugar.

La mujer, de apellido Sosa, de 50 años de edad fue trasladada al mencionado centro de salud para su atención. 

En el lugar se hicieron presentes operarios a los fines de volver a colocar el poste en su lugar. Intervino el Fiscal Rafael Zanni.

TEMAS Termas de Río Hondo Policía de Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este jueves 19 de febrero en Santiago del Estero: será una jornada insoportable por la elevada humedad
  2. 2. Cómo fueron las últimas horas de Ramona Emilia Medina, la mujer que murió quemada en Termas
  3. 3. Derrame de cloro en la zona norte de la Capital: evacuaron la Alcaidía de Menores y viviendas cercanas
  4. 4. La policía retuvo motociclistas por realizar maniobras peligrosas frente a Jefatura
  5. 5. Rige el paro general de la CGT contra la reforma laboral de Milei: cuáles son los servicios afectados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT