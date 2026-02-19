Europa League: Santi Castro le dio el triunfo a Bologna frente a Brann en Noruega

El delantero marcó el gol con el que el equipo italiano se impuso por 1-0 en el partido de ida de los playoffs. La revancha será el próximo jueves y allí definirán un lugar en los octavos de final.

Hoy 18:00

Santiago Castro marcó el gol de Bologna en la victoria como visitante frente a Brann por 1-0, en un partido correspondiente a la ida de los playoffs de la Europa League. El equipo italiano consiguió una importante ventaja en Noruega de cara a la revancha del próximo jueves.

El delantero argentino fue titular y convirtió a los nueve minutos de juego con un gran remate cruzado de zurda. El futbolista de 22 años surgido en Gimnasia celebró su 10ª tanto en lo que va de la temporada y fue reemplazo en el entretiempo, lo que abrió un interrogante sobre su estado físico.

La otra presencia nacional fue de Benjamín Domínguez, quien ocupó un lugar en el banco de los suplentes de la visita y no le tocó ingresar al campo de juego. El próximo compromiso de Bologna será contra Udinese, el lunes a las 16.45 como local, por la 26ª fecha de la Serie A de Italia.