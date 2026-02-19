Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 FEB 2026 | 27º
X
Somos Deporte

Europa League: Santi Castro le dio el triunfo a Bologna frente a Brann en Noruega

El delantero marcó el gol con el que el equipo italiano se impuso por 1-0 en el partido de ida de los playoffs. La revancha será el próximo jueves y allí definirán un lugar en los octavos de final.

Hoy 18:00

Santiago Castro marcó el gol de Bologna en la victoria como visitante frente a Brann por 1-0, en un partido correspondiente a la ida de los playoffs de la Europa League. El equipo italiano consiguió una importante ventaja en Noruega de cara a la revancha del próximo jueves.

El delantero argentino fue titular y convirtió a los nueve minutos de juego con un gran remate cruzado de zurda. El futbolista de 22 años surgido en Gimnasia celebró su 10ª tanto en lo que va de la temporada y fue reemplazo en el entretiempo, lo que abrió un interrogante sobre su estado físico.

La otra presencia nacional fue de Benjamín Domínguez, quien ocupó un lugar en el banco de los suplentes de la visita y no le tocó ingresar al campo de juego. El próximo compromiso de Bologna será contra Udinese, el lunes a las 16.45 como local, por la 26ª fecha de la Serie A de Italia.

TEMAS Santi Castro

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este jueves 19 de febrero en Santiago del Estero: será una jornada insoportable por la elevada humedad
  2. 2. Cómo fueron las últimas horas de Ramona Emilia Medina, la mujer que murió quemada en Termas
  3. 3. Derrame de cloro en la zona norte de la Capital: evacuaron la Alcaidía de Menores y viviendas cercanas
  4. 4. La policía retuvo motociclistas por realizar maniobras peligrosas frente a Jefatura
  5. 5. Rige el paro general de la CGT contra la reforma laboral de Milei: cuáles son los servicios afectados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT