Instituto y Atlético Tucumán van por su segunda victoria consecutiva en el Apertura en Córdoba

La Gloria y el Decano se enfrentan desde las 20 en el Monumental Presidente Perón por la sexta fecha del Apertura 2026. Ambos llegan tras su primera victoria en el torneo.

Hoy 07:04

Instituto y Atlético Tucumán se medirán este viernes desde las 20.00 en el Estadio Monumental Presidente Perón, por la sexta jornada del Liga Profesional de Fútbol. Los dos equipos vienen de sumar de a tres por primera vez en el campeonato y buscarán darle continuidad a esa mejoría.

La Gloria derrotó 2-0 a Central Córdoba en el debut de Diego Flores como entrenador. El “Traductor” asumió tras la salida de Daniel Oldrá y logró un triunfo que trajo alivio en Alta Córdoba. Ahora, intentará aprovechar la localía para encadenar su segunda victoria consecutiva y empezar a escalar posiciones.

Por su parte, el conjunto tucumano también llega en alza. El equipo dirigido por Hugo Colace goleó 4-0 a Estudiantes de Río Cuarto en la última fecha y consiguió su primer festejo del año. Más allá del envión anímico, el Decano necesita sumar puntos pensando en la tabla anual y en los promedios, donde pelea por mantenerse fuera de la zona comprometida.

Probables formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Gustavo Abregú, Gastón Lodico; Alex Luna y Matías Fonseca.

DT: Diego Flores.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Maximiliano Villa; Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Kevin Ortiz, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz y Gabriel Abeldaño.

DT: Hugo Colace.