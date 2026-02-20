Independiente BBC no pudo en el Israel Parnás y cayó ante Bochas Sport Club

El equipo santiagueño perdió 83 a 81 en una nueva presentación por la Liga Argentina.

20/02/2026

Independiente BBC no logró sostener su levantada y cayó 83-81 ante Bochas Sport Club en un duelo vibrante hasta el último segundo. El equipo cordobés, que venía de perder ante Estudiantes de Tucumán apenas 24 horas antes, se recuperó con carácter y se robó un triunfazo en suelo santiagueño. La gran figura fue Walton, autor de 20 puntos y determinante en el cierre.

El primer cuarto fue bastante entretenido, con un buen score y con mucho dinamismo. Terminaron 22-24 con distintas armas para anotar. Independiente encontró una buena combinación entre Julien y Morera, e hizo foco en defensa en tratar a Walton. Segura y Edwards aparecieron para convertir en la visita.

Los internos fueron protagonistas del segundo cuarto. Amicucci convirtió siete y Walton doce puntos para ser los ejes del juego de cada equipo. Sobre el final apareció nuevamente Julien para que Inde no pierda pisada ante un Bochas que estaba mejor. Con Frontera ordenando y Ramallo junto a Jure convirtiendo, los de Colonia Caroya se fueron al descanso largo ganando 46-42.

El caudal ofensivo bajó un poco a la vuelta del entretiempo. Ambos ajustaron la defensa. En los primeros cinco minutos, los goleadores hasta el momento, Julien y Walton, convirtieron dos y cero puntos, respectivamente. El parcial global fue 8-9. El juego se hizo muy físico en los últimos minutos. Walton se fue a descansar al banco con cuatro faltas y perdió terreno en la pintura. Independiente terminó mejor a pesar de estar un doble abajo ante un Bochas con dudas adelante. De cara al último cuarto las cosas estaban 60-62.

La visita arrancó mejor en el cuarto definitorio. Con un 5-0 en 1:43, obligó a Rivero a parar todo con un tiempo muerto. Ligorria salió excluido por faltas cuando protagonizaba un buen duelo con Amicucci, que corrió con la misma suerte. El cierre palo a palo y para el infarto. Bochas lo cerró mejor con Walton desde la línea para quedarse con el triunfo 83-81.