Güemes y otro tropiezo en la Primera Nacional: cayó ante San Martín en San Juan

El Gaucho sigue con la mala racha del 2025 y no logra enderezar su rumbo, perdió 2 a 1 y aún no sumó puntos en la Primera Nacional

Hoy 22:03

Güemes volvió a tropezar en la Primera Nacional y deja la sensación de que este arranque de campeonato es una prolongación de los malos resultados que arrastra desde 2025. Más allá de algunos momentos interesantes en el juego, el equipo santiagueño se quedó solo en eso, en buenas intenciones, y terminó cayendo por 2 a 1 en San Juan ante San Martín. Dio ventajas en momentos claves y lo pagó caro.

El primer tiempo fue prácticamente el gol y nada más. El desarrollo fue pobre, chato y con pocas situaciones frente a los arcos. El local golpeó rápido, a los 9 minutos, con el tanto de Cocca, y desde allí manejó los tiempos ante un Gaucho que tardó en reaccionar. Recién sobre el cierre de los primeros 45 minutos el conjunto visitante intentó adelantarse en el campo y generar algo de peligro, pero no logró profundidad ni claridad.

En el complemento llegó la ilusión. A los 3 minutos, Baier apareció para marcar el empate y darle vida a Güemes, que parecía meterse de nuevo en partido. Sin embargo, cuando mejor se sentía en cancha, volvió a sufrir una desatención defensiva: Funez, ex Central Córdoba, apareció solo en el área chica y la empujó para el 2-1 definitivo. Otro golpe duro para el equipo, que no logra sostener los momentos favorables.

El arranque de certamen es preocupante para el conjunto santiagueño, que necesita sumar con urgencia para no complicarse desde temprano en la tabla. Ahora tendrá que levantar la mira cuando reciba a Chacarita por la tercera fecha, en un partido que ya empieza a tomar tintes de clave para encaminar el rumbo en la Primera Nacional.