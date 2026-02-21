Certificación y puntaje para los participantes del taller de danzas folclóricas

Durante las 16 clases el profesor Claudio Torres enseñó no solo pasos de bailes a los participantes sino también brindó datos y teoría sobre danzas folclóricas argentinas.

Hoy 12:58

En la oportunidad, el director de la Juventud, Delfor Geréz, también destacó una novedad muy importante que formaliza y jerarquiza la formación de los participantes del taller de danzas folclóricas argentinas a través de un taller de formación.

“Este año se ha podido concretar lo que era un anhelo, dotar al Taller Intensivo de Danza Folclórica Argentinas de una unidad académica.

Entonces, desde la Dirección de la Juventud decidimos formalizar el taller con un soporte académico que la próxima semana vamos a estar haciendo, lo que sería la parte teórica, a través de un conversatorio.

Después se hará una evaluación a los participantes que van a poder obtener una certificación con puntaje otorgado por la Subsecretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de La Banda.

La capacitación y post-evaluación se va a realizar el día sábado 28 de febrero, desde las 9 hasta las 12, en la Escuela Municipal de Programación y Robótica, situada sobre la Avenida Besares”.

Cabe destacar, que en estas actividades también intervienen otras direcciones del municipio como Salud, Adulto Mayor, Nutrición Comunitaria, Iluminación, Servicios Públicos, Tránsito y Alerta Banda.