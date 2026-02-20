“Vamos a Bailar”: abrieron las inscripciones 2026 en el Centro de Formación en Danzas “Santiago del Estero”

La oferta académica incluye Iniciación a la Danza para niños de 4 y 5 años; Danzas Folklóricas desde los 6; y Cursos Regulares de Danzas Folklóricas Argentinas y Latinoamericanas a partir de los 12 años.

Hoy 20:51

El Centro de Formación de Danzas Folklóricas Argentinas y Populares Latinoamericanas “Santiago del Estero” anunció la apertura de sus inscripciones 2026 bajo el lema “Vamos a Bailar”, convocando a niños, jóvenes y adultos a sumarse a una institución cultural con 37 años de trayectoria en la formación artística. Con una propuesta integral, el espacio reafirma su compromiso con la educación a través de la danza como herramienta de expresión y construcción cultural.

La oferta académica incluye Iniciación a la Danza para niños de 4 y 5 años; Danzas Folklóricas desde los 6; y Cursos Regulares de Danzas Folklóricas Argentinas y Latinoamericanas a partir de los 12 años, con producciones coreográficas, certificación anual y titulación final. Además, se dictan talleres recreativos para jóvenes y adultos como Folklore, Salsa, Bachata y Ritmos Afro-Latinoamericanos, junto a capacitaciones específicas destinadas a docentes.

danzas folcloricas

Desde la institución destacaron que las propuestas están avaladas por un equipo de docentes especializados, titulados con estudios superiores en Pedagogía y Didáctica, quienes trabajan de acuerdo al nivel de aprendizaje de cada alumno. El objetivo es que los estudiantes tomen contacto intelectual y afectivo con la idiosincrasia, el temperamento y las características de la tradición propia y de otros pueblos, fortaleciendo así la identidad cultural.

Las inscripciones se realizan de lunes a viernes, de 19 a 22, en la sede ubicada en Entre Ríos 312. También se puede solicitar información al 385-5843017 o a través de las redes sociales @Centroformacionsgoestero y @BafojoneInst.