El clima en Santiago del Estero para este domingo 22 de febrero del 2026: humedad alta y probables tormentas aisladas

El domingo 22 de febrero se presentará con condiciones de inestabilidad en la ciudad de Santiago del Estero, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el organismo oficial, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 20 grados, mientras que la máxima alcanzará los 30, en una jornada que continuará marcada por la humedad elevada que viene predominando en los últimos días.

Posibles lluvias durante toda la jornada

El informe anticipa probabilidades de lluvias y tormentas aisladas a lo largo del día, por lo que el tiempo podría presentar mejoras temporarias seguidas de nuevos episodios de inestabilidad.

Este escenario se combinará con altos niveles de humedad, lo que podría incrementar la sensación térmica y generar un ambiente pesado, típico del verano santiagueño.

Cómo seguirá el tiempo

Aunque no se prevén fenómenos intensos generalizados, las condiciones inestables podrían repetirse en los próximos días, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y tomar precauciones ante eventuales lluvias.