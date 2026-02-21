Amenazas y odio en redes: Agostina Páez difundió capturas de los mensajes que recibe mientras sigue detenida en Brasil

La abogada santiagueña Agostina Páez difundió en Instagram decenas de mensajes con insultos y amenazas de muerte que recibe desde distintos países, mientras continúa detenida en Brasil por el caso de presuntos gestos racistas.

Hoy 22:11

La abogada santiagueña Agostina Páez, detenida en Brasil tras haber sido denunciada por presuntos gestos racistas contra un mozo en un bar a mediados de enero del 2026, volvió a quedar en el centro de la escena luego de publicar en redes sociales decenas de capturas con los mensajes que recibe a diario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Caso Agostina Páez: la defensa presentó un habeas corpus de 50 páginas y esperan una respuesta de la Justicia brasileña

Las imágenes, compartidas en las historias de su cuenta de Instagram, muestran insultos, agravios y hasta amenazas de muerte hacia ella y a su familia provenientes de usuarios de distintos países. En los mensajes se observa un fuerte nivel de hostilidad, con comentarios tanto de brasileños como de argentinos y personas de otras nacionalidades.

Según se desprende del material difundido, los ataques no solo cuestionan su conducta en el episodio que derivó en su detención, sino que también incluyen expresiones violentas y deseos de daño físico y hasta de muerte, lo que evidencia el clima de tensión que rodea el caso.

La publicación de las capturas reavivó el debate en redes sobre los límites del escrache digital, la violencia verbal en internet y el impacto que tienen los procesos judiciales mediáticos en la exposición pública de los involucrados.