Intento de usurpación: tensión, mediación judicial y restitución de la vivienda tras horas de conflicto

Dos mujeres ingresaron a una casa en el barrio La Leñera, en la ciudad de Añatuya. El propietario denunció la ocupación y, tras la intervención policial y de la fiscalía, recuperó el inmueble sin enfrentamientos.

Hoy 01:05

Momentos de tensión e incertidumbre se vivieron en el barrio La Leñera, en la ciudad de Añatuya, luego de que un joven denunciara que dos mujeres habían ocupado su vivienda aprovechando su ausencia.

El episodio se registró cerca de las 20, cuando personal de Prevención de la Departamental 13 acudió a una propiedad ubicada en la zona de las ex vías del ferrocarril, detrás de una clínica local, tras recibir el alerta por un posible conflicto.

El reclamo del propietario

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con el dueño del inmueble, residente del barrio Rosso, quien explicó que al regresar encontró su casa ocupada. Según relató, intentó dialogar con las mujeres para que abandonaran la propiedad, pero la situación derivó en un clima hostil.

El damnificado presentó la documentación que acredita la titularidad de la vivienda, lo que motivó el inicio de actuaciones para resolver el conflicto sin que se produjeran incidentes mayores.

Intervención judicial y salida voluntaria

Ante la complejidad del caso, intervino personal de la Comisaría 41 y tomó participación el fiscal de turno, Dr. Guillermo Farías, quien coordinó las medidas para encauzar la situación por la vía legal.

Tras varias horas de mediación y explicaciones sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación, las mujeres accedieron a retirarse de manera voluntaria. Finalmente, el inmueble fue restituido a su propietario y el procedimiento quedó asentado en actas.

El episodio volvió a poner en agenda la problemática habitacional y la tensión social que generan los conflictos por vivienda en distintos puntos del interior provincial.