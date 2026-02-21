Ingresar
Sexta al hilo: Quimsa volvió a hacerse fuerte en Santa Fe, le ganó a Unión y sigue de racha

La Fusión ratificó su buen momento en la Liga Nacional con un nuevo triunfo 88 a 74 cerrando una gira perfecta.

Hoy 22:30

Quimsa volvió a mostrar autoridad fuera de casa y se quedó con un triunfo sólido en Santa Fe por 88 a 74 en el marco de una nueva presentación de la Liga Nacional de Básquet. La Fusión acumula 6 victorias consecutivas en el certamen, 4 desde la llegada de Victoriano.

En el inicio la visita encontró mejores ofensivas con Lema y Figueredo, el Tatengue intentó con Basabe y Guerra pero Quimsa se llevó el primero 25 a 15.

Los dirigidos por Victoriano aguantaron la ventaja gracias a los triples de Robinson y Figueredo para irse al entretiempo arriba 44 a 37.

Tras el descanso apareció Guerra para meter de nuevo en juego a Unión, la Fusión no tardó en responder con Figueredo asistiendo y anotando para seguir liderando. Lema tomó el protagonismo para colocar el 66/59 visitante.

En el final no cambió el rumbo del duelo, Orresta y Solanas mantuvieron la ventaja para que Quimsa cierre su gira con un nuevo triunfo por 88 a 74. Leonardo Lema fue clave con 15 puntos y 10 rebotes además de los 17 tantos de Diego Figueredo y 11 de Brandon Robinson. En el otro lado, 19 con 11 rebotes y 3 tapas de Chijioke Akwuba.

La Fusión (Quinto en la fase regular con 16 triunfos y 10 derrotas) tendrá unas semanas de descanso y volverá a la acción el jueves 5 de marzo ante Ferro en el Estadio Ciudad.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Liga Nacional de Básquet

