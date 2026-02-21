Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 FEB 2026 | 24º
X
Somos Deporte

Pablo Toviggino fue reelegido presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol

La Asamblea General Ordinaria se llevó a cabo anoche con la participación de los representantes de los clubes afiliados.

Hoy 11:19

Pablo Toviggino fue reelegido presidente de la Liga Santiagueña de Futbol por el período 2026-2027, tras la Asamblea General Ordinaria desarrollada anoche con la participación de los representantes de los clubes afiliados. El respaldo fue unánime y se aprobaron todos los puntos del Orden del Día.

En el aspecto institucional, se informó un superávit económico importante, además de destacar en la Memoria el trabajo dirigencial realizado durante 2025. Toviggino detalló las diversas actividades vinculadas al fútbol oficial, divisiones formativas, fútbol femenino y futsal, así como también los programas de capacitación destinados a dirigentes, entrenadores y futbolistas.

El dirigente agradeció especialmente la política deportiva del Gobierno provincial encabezado por el Dr. Gerardo Zamora, resaltando el acompañamiento hacia las instituciones que conforman la Liga y el rol social que cumplen los clubes en toda la provincia.

Balance deportivo y crecimiento institucional

Durante su exposición, Toviggino valoró la campaña de Central Cordoba en la Liga Profesional de Futbol, con su histórica participación en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana.

También destacó que Club Atlético Mitre y Club Atlético Guemes lograron mantener la categoría en la Primera Nacional, al igual que Sarmiento de La Banda en el Torneo Federal A.

Además, remarcó que en 2025 participaron 20 clubes santiagueños en el Torneo Regional Federal Amateur y que la provincia fue sede de eventos de relevancia como partidos de la Copa Argentina y finales de la Liga Profesional, con un fuerte impacto turístico y económico.

En el Punto E del Orden del Día se procedió a la proclamación de Toviggino como presidente para el período 2026-2027. Lo acompañarán Manuel Cuevas como vicepresidente primero y Víctor María Ledesma como vicepresidente segundo.

Las instituciones afiliadas ratificaron así una línea de trabajo que, según se destacó en la Asamblea, se sostiene con un marcado orden dirigencial y un crecimiento sostenido en cada período anual de la entidad madre del fútbol santiagueño.

TEMAS Pablo Toviggino Liga Santiagueña de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cómo fueron las últimas horas de Thania Santillán, la joven ultimada a tiros por su ex
  2. 2. Conmoción: por el calor extremo, un joven murió en una cancha de fútbol
  3. 3. El tiempo para este sábado 21 de febrero en Santiago del Estero: anuncian probables tormentas durante todo el fin de semana y una máxima de 30°
  4. 4. Central Córdoba recibe al sorprendente Tigre con la necesidad de volver al triunfo
  5. 5. “Técnica de Pop-up”, la propuesta del CCB para los más pequeños
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT