Murió la influencer brasileña Bianca Dias tras una cirugía estética: conmociona entre sus seguidores

La muerte de la modelo e influencer generó conmoción en redes sociales y medios locales. La joven falleció apenas veinte días después de haberse sometido a una cirugía estética.

Hoy 20:34

Según relató su familia, la influencer sufrió una embolia pulmonar mientras se recuperaba en la casa de sus padres. Aunque en los días previos había mostrado signos de mejoría, padeció un mal súbito y no logró ser reanimada pese a los intentos de asistencia.

Una vida activa en redes y el modelaje

Bianca, nacida en Mauá, había construido una comunidad digital de alrededor de 60 mil seguidores, con quienes compartía su rutina, viajes internacionales, sesiones fotográficas y campañas publicitarias para comercios locales.

Su perfil funcionaba como una vidriera de su vida cotidiana y también como un espacio de inspiración para muchos jóvenes que seguían su crecimiento en el mundo del modelaje.

La influencer dejó dos hijas pequeñas, Beatriz y Lavínia, quienes ahora quedaron al cuidado de su familia.

Dolor, homenajes y despedida

La noticia generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde amigos, seguidores y figuras del ambiente artístico expresaron su tristeza.

Su hermana mayor, Kety Dias, publicó un emotivo mensaje recordando el vínculo que las unía y confesó que se pregunta si podría haber hecho algo para evitar la tragedia.

También se sumaron mensajes de despedida de allegados, entre ellos el masajista Jeff Safra y la cantante Patricia Gandem, quienes destacaron la alegría, calidez y juventud de la influencer.

El velorio se realizó el viernes por la mañana en la ciudad de São Paulo, donde familiares y amigos le dieron el último adiós en medio de un clima de profunda emoción.

Riesgos y debate

El caso volvió a poner en discusión los riesgos asociados a las cirugías estéticas y la importancia del seguimiento médico en el postoperatorio.

Mientras tanto, la historia de Bianca continúa circulando en redes, donde miles de usuarios la recuerdan y envían mensajes de apoyo a su familia.