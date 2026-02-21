Tensión en Barcelona: una convocatoria therian terminó con peleas y la intervención policial

Un encuentro difundido en redes sociales y vinculado al movimiento therian terminó con empujones, golpes y la intervención de la policía en el paseo Lluís Companys, junto al Arc de Triomf, en la ciudad de Barcelona.

Hoy 21:04

La convocatoria estaba prevista para las 18.30 y, en principio, buscaba reunir a jóvenes que se identifican psicológica o espiritualmente con animales no humanos. Sin embargo, la cita derivó en una concentración masiva de curiosos, muchos de los cuales se acercaron para burlarse de la iniciativa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Burlas, provocaciones y enfrentamientos

Según testigos y registros difundidos en redes, algunos asistentes llegaron con máscaras y realizaron gestos de mofa, como arrojar alimento para mascotas, lo que generó un clima de tensión creciente.

La situación escaló rápidamente y se produjeron empujones e intercambio de golpes entre grupos de jóvenes. Ante el desborde, efectivos policiales intervinieron para separar a los involucrados y controlar el lugar.

Varios participantes fueron reducidos y esposados en plena vía pública, aunque no trascendió de inmediato si quedaron formalmente detenidos. Las imágenes del operativo y los incidentes se viralizaron en cuestión de horas.

Algunos testigos señalaron a la prensa local que no hubo una presencia organizada del movimiento, sino que predominó un ambiente de provocación. “No ha habido therians como tal, había gente haciendo el tonto”, resumió uno de los presentes.

Debate por el crecimiento del fenómeno en redes

El episodio reavivó el debate sobre la expansión de comunidades digitales entre adolescentes y su traslado al espacio público.

El psicólogo Óliver Serrano, docente de la Universidad Europea de Canarias, explicó que este tipo de identidades no constituyen un trastorno en sí mismo, sino formas de exploración personal propias de la adolescencia.

Según el especialista, el foco debería ponerse en el bienestar emocional de los jóvenes y no en la etiqueta que adopten. También recomendó a las familias prestar atención a señales como aislamiento extremo, cambios bruscos de humor, caída del rendimiento escolar o autolesiones, ya que esos indicadores podrían reflejar problemas más profundos.

Cuando las tendencias digitales salen a la calle

El episodio en Barcelona vuelve a poner sobre la mesa un fenómeno cada vez más frecuente: tendencias que nacen en redes sociales y terminan trasladándose al espacio público, donde la exposición, las provocaciones y la viralización inmediata pueden transformar una simple reunión en un conflicto.