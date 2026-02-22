Revelan la cifra millonaria que Wanda Nara habría pagado para acceder a la exclusiva “casita” de Bad Bunny

La presencia de Wanda Nara en el sector VIP del recital de Bad Bunny en el estadio de River Plate generó polémica luego de que se revelara la millonaria suma que, según versiones televisivas, costaría acceder a la exclusiva “casita” del show.

Hoy 00:49

El paso de Bad Bunny por la Argentina en febrero no solo generó furor por sus shows en el Estadio Monumental, sino también por la presencia de celebridades en su exclusivo sector VIP, conocido como la “casita”. Entre ellas, quien se llevó todas las miradas fue Wanda Nara.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La empresaria asistió al último recital del artista en el estadio de River Plate y compartió espacio con figuras como Luck Ra, Lali Espósito, Nicki Nicole y Yami Safdie, entre otros invitados.

La cifra que desató la polémica

El tema fue abordado en el programa Intrusos, donde la periodista Marcela Tauro sorprendió al revelar cuánto costaría ingresar a ese espacio privilegiado.

“Acá me dicen que 7 millones de pesos salía entrar a la casita”, afirmó al aire, dejando atónitos a sus compañeros y alimentando la polémica sobre quiénes pagaron por acceder a ese sector exclusivo.

En el debate, la panelista Natalie Weber opinó que, en su visión, Nara habría abonado el ingreso. “Para mí, ella pagó. El público de Bad Bunny no es el de Wanda y creo que entró solamente para tener la foto con Lali, Nicki Nicole y que lo vea la China Suárez”, deslizó.

Influencers, redes y versiones cruzadas

Mientras las imágenes de Wanda en el sector VIP se viralizaban en redes, Tauro agregó otro dato que reforzaría la hipótesis de que el acceso no fue gratuito: aseguró que varios influencers pagaron para ingresar.

Incluso mencionó el caso de un creador de contenido que, según contó, habría confirmado públicamente haber abonado esa suma para vivir la experiencia.

Por el momento, ni Wanda Nara ni su entorno hicieron declaraciones sobre el tema, por lo que la cifra sigue siendo una versión mediática. Sin embargo, la discusión sobre el costo del acceso VIP y el selecto grupo que acompañó al artista volvió a instalarse en redes y programas de espectáculos.