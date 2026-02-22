Lucas Pusineri valoró el empate de Central Córdoba ante Tigre en el Madre de Ciudades

El entrenador del Ferroviario destacó la actitud del equipo tras el 0-0 ante Tigre en el Madre de Ciudades y aseguró que hay aspectos por mejorar en ofensiva.

Hoy 01:02

Luego del empate sin goles frente a Tigre en el estadio Único Madre de Ciudades, el técnico de Central Córdoba, Lucas Pusineri, analizó el momento del equipo en el Torneo Apertura y resaltó el esfuerzo de sus dirigidos en un partido que calificó como complejo. El Ferroviario sumó en la sexta fecha ante un rival que llegaba en alza y con una importante diferencia de gol.

“Fue un partido muy difícil, tuvimos alguna situación desde afuera con circulación de pelota que terminó en centros que no logramos personalizar mejor en el último tramo de cancha”, explicó el entrenador. Además, destacó que en el complemento el equipo hizo “un esfuerzo importante ante un rival que viene con mejor diferencia de gol en el campeonato”, recordando que Tigre le marcó cuatro goles a River y tres a Racing en lo que va del certamen.

Pusineri también remarcó el respaldo de la dirigencia y el compromiso del plantel: “Me crucé con todos los directivos y están conformes con la actitud y el haber sumado. Somos un cuerpo técnico de trabajo y vamos probando diversas situaciones para consolidar una idea”. En ese sentido, admitió que el equipo todavía debe crecer en la zona ofensiva: “Nos falta en tres cuartos para adelante, soltura para mejorar la definición”.

Pensando en lo que viene, el DT se refirió al duelo ante Talleres, nuevamente en el Madre de Ciudades. “Estamos haciendo hincapié en el momento que atravesamos, plantando una semilla que a futuro pueda crecer. No hay tiempo para poder trabajar con el plantel porque no hay margen para disputar el partido del martes. Veremos con qué contamos para darle rodaje al equipo”, cerró.