La muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación hunde a varios estados mexicanos en una ola de violencia

Hay bloqueos, tiroteos y quemas de autos en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Colima y Guanajuato; la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es el mayor golpe del gobierno de Sheinbaum al mundo narco.

Hoy 18:05

El Ejército mexicano mató este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo, según confirmaron fuentes oficiales. Líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal más relevante del país, Oseguera dirigía una empresa delictiva de mil y un tentáculos, poderosa como ninguna otra, violenta y agresiva en sus prácticas comerciales, ligadas principalmente al narcotráfico.

Aunque hasta el mediodía las autoridades no habían dado demasiados detalles, trascendió que El Mencho cayó en un operativo en la sierra de Jalisco, en el centro del país, donde se movía a sus anchas desde hacía décadas, protegido por sus huestes criminales. Las consecuencias de su muerte hunden a México en un escenario aún más incierto.

La caída de El Mencho, objetivo prioritario también de Estados Unidos, es el mayor golpe que se ha dado contra el narcotráfico en la historia reciente. El gobierno de Donald Trump ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que ayudase en su captura. La Casa Blanca lo acusa de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

En términos de importancia e impacto, su muerte solo puede compararse con la captura de Ismael El Mayo Zambada, antiguo líder del extinto Cartel de Sinaloa, en julio de 2024. Como antes El Chapo Guzmán o el propio Mayo Zambada, El Mencho había construido un aura de misterio a su alrededor, que bebía del poder arrasador del CJNG y de su escaso protagonismo mediático: todas sus fotos tenían décadas de antigüedad.

La caída de El Mencho supone un triunfo de la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, que lidera Omar García Harfuch, su secretario de Seguridad, en uno de los momentos más críticos del sexenio, con la violencia al alza en lugares como Sinaloa o Michoacán.

Oseguera es también un viejo conocido de García Harfuch. El 20 de junio de 2020 El Mencho ordenó un inédito asalto armado contra Harfuch en calles de Ciudad de México. El funcionario resultó herido y tres personas fallecieron, entre ellos dos escoltas.

La noticia de la muerte de Oseguera Cervantes ha desatado una reacción violenta por parte del crimen organizado. Innumerables bloqueos, balaceras, quemas de vehículos se han desatado por parte de su grupo en varios estados del centro del país, Michoacán y Jalisco, donde tenía su bastión, pero también Tamaulipas, Colima y Guanajuato, por nombrar algunos.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado de Michoacán, escribió en X que había recibido informes de bloqueos de carreteras en su jurisdicción como consecuencia de la operación en Jalisco.