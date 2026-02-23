“Gracias a todos”: Masterchef Celebrity tiene un nuevo eliminado

La del domingo fue una noche distinta. El jurado anunció una gala de eliminación de manera sorpresiva y cambió el humor de los participantes que habían llegado a la llamada “gala de última chance”. ¿Quién abandonó el reality de cocina de Telefe?

Hoy 05:47

Este domingo 22 de febrero se realizó una sorpresiva gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe), que dejó a un participante fuera del certamen.

En el inicio de la emisión el implacable jurado integrando por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis les comunicó a los participantes que el peor de la noche dejaría la competencia, transformándose así la gala de última chance en gala de eliminación en el ciclo conducido por Wanda Nara.

"En la última gala de eliminación no hubo expulsado, y ahora llegaron las consecuencias. Hoy uno debe abandonar las cocinas para siempre", explicó Betular, dejando a todos atónitos.

De esta forma, seis participantes arrancaron en la cuerda floja: La Joaqui, Agustín "Cachete" Sierra, Maxi López, Andy Chango, Susana Roccasalvo y Evangelina Anderson.

El desafío del día consistió en elaborar comida coreana: los participantes debieron presentar -tras 70 minutos- un kimchi express, sumado a un bibimbap (arroz mezclado).

La chef Sandra Lee fue la encargada de brindarles consejos a los participantes para la elaboración del kimchi, que se consigue a través de la fermentación de ciertos vegetales, principalmente repollo o col china, a la que se suma sal, y otros ingredientes como cebolla, verdeo, pimentón, jengibre, ajo y azúcar.

Los más destacados por el jurado fueron Cachete Sierra y La Joaqui. El actor se llevó el delantal blanco y se ganó el derecho a no participar en la gala de eliminación de este lunes.

Cachete Sierra y La Joaqui.

Mientras que los peores de la noche fueron Andy Chango y Susana Roccasalvo.

Finalmente, por decisión del jurado, Susana Roccasalvo fue eliminada de MasterChef Celebrity.

Susana Roccasalvo.

"Gracias a todos los integrantes de este programa. Quiero decir... el primer día que se abrió la puerta y los vi a ellos tres dije 'estos hombres no tienen idea de lo que significan en mi vida'. Un día un grupo de amigos me invitan a comer a Tegui. Después me puse de novia con Charly y ahí pasé los momentos más deliciosos, con mi amor y con tu comida. Donato me lleva a Italia en minutos y ahí me pega la nostalgia. Y Damián... En el peor momento de mi vida, me iba a un hotel muy conocido y yo necesitaba tomar café doble porque sabía que venía con unos dulces que me volvían loca, y sentía que ese dolor y angustia desaparecía. Gracias Germán, Damián y Donato por acompañarme en momentos muy difíciles y privados", se despidió la conductora, emocionando al jurado, a Wanda Nara y a todos sus ahora ex compañeros.

Según anunciaron, este lunes 23 (a las 21, previo al debut de Gran Hermano: generación dorada) habrá una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity y un nuevo concursante dejará el ciclo.

Quiénes sigue en MasterChef Celebrity

Luego de esta sorpresiva gala de eliminación de MasterChef Celebrity de este 22 de febrero, 11 concursantes continúan en carrera en el certamen culinario.

Ellos son: Emilia Attias, Leandro “Chino” Leunis, Claudio “El Turco” Husaín, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Sofi “La Reini” Gonet, Maxi López, La Joaqui, Marixa Balli, Agustín “Cachete” Sierra y Andy Chango.