“La economía está planchada”: Carlos Melconian relativizó la importancia de la reforma laboral

Para el reconocido economista, "el éxito se verá cuando se quiebre la estanflación y la gente sienta que le alcanza la guita". Criticó al equipo de Milei y alertó por una dolarización subterránea persistente.

Hoy 06:09

El economista Carlos Melconian afirmó que la reforma laboral recientemente aprobada es un paso necesario, pero insuficiente para salir de la "estanflación", y advirtió que el empleo solo crecerá con inversión real y mayor demanda. En declaraciones radiales, también cuestionó la fortaleza del equipo económico de Javier Milei y alertó por una dolarización subterránea persistente.

En diálogo con Radio Splendid, el ex titular del Banco de la Nación Argentina desligó el impacto del nuevo marco legal de una reactivación inmediata y remarcó que la contratación de trabajadores depende de una recuperación genuina de la inversión.

“Cualquiera que crea que con la reforma laboral llegaste a la Luna se equivoca; el incentivo para tomar empleo es igual al de tomar crédito: si el empresario no tiene demanda, no contrata”, sostuvo, al tomar distancia del clima político que rodeó el debate, al que calificó como “show” y “porquería política”.

Advirtió sobre la economía argentina

Sobre el funcionamiento actual de la economía, Melconian expresó una fuerte preocupación por la parálisis de la actividad y cuestionó la lectura optimista del comercio exterior. Para el analista, el superávit comercial es engañoso porque responde a un nivel de importaciones críticamente bajo, que termina asfixiando al aparato productivo.

“El nivel de importación de Argentina muestra que te faltan glóbulos rojos; la economía está planchada y por eso hay semejante catástrofe de superávit comercial”, graficó. En esa línea, advirtió que, pese a la aparente calma financiera, persiste una “dolarización subterránea” y que la estabilidad cambiaria actual es frágil y no resuelve la falta de moneda en la economía real.

Melconian también cuestionó la estructura de gestión del Gobierno, al poner en duda la solidez del equipo presidencial y remarcar la ausencia de una alternativa política competitiva que obligue al oficialismo a mejorar su desempeño.

“Lo que ocurre es que como no hay cagazo a que gane Axel Kicillof desapareció de escena la dolarización, pero sigue existiendo”, lanzó, al sostener que la fortaleza del Gobierno se explica, en parte, por el temor a los liderazgos opositores actuales y el recuerdo de gestiones anteriores.

Finalmente, el economista cuestionó la falta de un programa integral de desarrollo productivo y concluyó que el verdadero éxito de la política económica llegará recién cuando se logre quebrar la estanflación y la población perciba una mejora concreta en su poder de compra: “El éxito se verá cuando se quiebre la estanflación y la gente sienta que le alcanza la guita”.