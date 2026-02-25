Incendio arrasó una vivienda rural en Malbrán y una familia quedó con lo puesto

El siniestro se desató cerca de la medianoche del martes. Un matrimonio y sus tres hijos regresaron a su hogar y lo encontraron completamente envuelto en llamas. Las pérdidas fueron totales.

Hoy 07:22

Un violento incendio destruyó por completo una vivienda ubicada en la zona rural de Malbrán, dejando a un matrimonio y sus tres hijos menores sin hogar.

El siniestro se registró alrededor de las 23:40 del martes, cuando un llamado de emergencia alertó a los Bomberos Voluntarios de Selva, quienes se trasladaron hasta un establecimiento rural donde el fuego avanzaba rápidamente sobre la propiedad.

Al momento de iniciarse el incendio, la familia no se encontraba en el domicilio. Sin embargo, regresó cuando las llamas ya habían tomado la vivienda, sin posibilidad de rescatar pertenencias. Según se informó, el fuego consumió tanto la estructura como muebles, ropa, documentación y otros elementos esenciales.

Pese al rápido accionar de los bomberos, las pérdidas fueron totales. Ahora, peritos trabajarán en el lugar para determinar el origen del foco ígneo, sin que hasta el momento se hayan establecido las causas, aunque no se descarta una falla eléctrica o un accidente doméstico.

En tanto, vecinos y allegados comenzaron a organizarse para brindar asistencia a la familia afectada, que quedó prácticamente sin nada tras el dramático episodio.