Añatuya: atrapan oculto en una vivienda ajena a un hombre buscado por violencia de género

El procedimiento se realizó en el barrio La Merced. El sospechoso tenía un requerimiento judicial vigente por una causa de violencia de género.

Hoy 07:33

Un hombre de 35 años fue detenido en la ciudad de Añatuya luego de ingresar sin autorización a una vivienda del barrio La Merced. Al verificar sus datos, la policía constató que tenía un pedido de comparendo activo en el marco de una causa por violencia de género.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió alrededor de las 2:20 de la madrugada sobre avenida Aristóbulo del Valle. Según se informó, la propietaria del inmueble advirtió ruidos en el patio trasero y dio aviso inmediato al personal policial.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al sospechoso dentro del predio. El hombre presentaba signos de haber consumido alcohol y no pudo justificar su presencia en la propiedad. Tras ser reducido, los uniformados realizaron una requisa y secuestraron un cuchillo tipo sierra, la suma de $210.000 en efectivo, un teléfono celular marca Samsung y documentación varia.

En un primer momento, el procedimiento se encuadró como violación de domicilio. Sin embargo, al consultar la base de datos, se determinó que el detenido, identificado como Ricardo Germán Gallegos, registraba un pedido de comparendo solicitado por la Comisaría 4° de la Mujer y la Familia.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia. Además del nuevo hecho, deberá responder por la causa previa vinculada a violencia de género.