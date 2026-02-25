Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 FEB 2026 | 23º
X
Policiales

Añatuya: atrapan oculto en una vivienda ajena a un hombre buscado por violencia de género

El procedimiento se realizó en el barrio La Merced. El sospechoso tenía un requerimiento judicial vigente por una causa de violencia de género.

Hoy 07:33
Detenido en Añatuya

Un hombre de 35 años fue detenido en la ciudad de Añatuya luego de ingresar sin autorización a una vivienda del barrio La Merced. Al verificar sus datos, la policía constató que tenía un pedido de comparendo activo en el marco de una causa por violencia de género.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió alrededor de las 2:20 de la madrugada sobre avenida Aristóbulo del Valle. Según se informó, la propietaria del inmueble advirtió ruidos en el patio trasero y dio aviso inmediato al personal policial.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al sospechoso dentro del predio. El hombre presentaba signos de haber consumido alcohol y no pudo justificar su presencia en la propiedad. Tras ser reducido, los uniformados realizaron una requisa y secuestraron un cuchillo tipo sierra, la suma de $210.000 en efectivo, un teléfono celular marca Samsung y documentación varia.

En un primer momento, el procedimiento se encuadró como violación de domicilio. Sin embargo, al consultar la base de datos, se determinó que el detenido, identificado como Ricardo Germán Gallegos, registraba un pedido de comparendo solicitado por la Comisaría 4° de la Mujer y la Familia.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia. Además del nuevo hecho, deberá responder por la causa previa vinculada a violencia de género.

TEMAS Añatuya

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una delegación de Economía viajó a Washington para cerrar la revisión con el FMI y destrabar un desembolso de US$1000 millones
  2. 2. La intendente Fuentes recibió al párroco de San Francisco y a la titular del Museo de Arte Sacro
  3. 3. Pusineri a fondo: el cambio de actitud, el paro del fútbol, la comparación con De Felippe y la renuncia de Gallardo
  4. 4. El tiempo para este miércoles 25 de febrero en Santiago del Estero: cielo nublado y máxima de 32°C
  5. 5. Añatuya: la Policía recuperó bienes robados en diversos hechos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT